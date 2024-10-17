Марта Адамчук захоплюється фотографією

Співачка Марта Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Зірка розважального проєкту "Жіночий Квартал" та відома співачка Марта Адамчук поділилася із шанувальниками своїм хобі. Зірка обожнює фотографію.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка має не лише красивий голос, а й талант до фотографії. Адамчук поділилася своїми роботами, на яких можна помітити її колег по сцені — Віру Кекелію та Аліну Блажкевич.

"Які світи мені відкриваються, коли я за обʼєктивом... просто диво", — підписала опубліковані кадри вона.

Зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Робота Марти Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Хобі Марти Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Шанувальники високо оцінили роботи Адамчук та підкреслили її талант.

"Марта, вітаю вас! Світи, то радість. І коли ваш всесвіт зміцнюється навколишніми всесвітами, відбувається диво".

"Дуже красиві фото Марта".

"Яка ж Ви талановита і в цьому теж".

"Мартуся, у тебе є око, твій талант яскраво підкреслює красу жінок".

Коментарі під публікацією Марти Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

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