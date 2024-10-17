Марта Адамчук захоплюється фотографією

Зірка "Жіночого Кварталу" поділилася своїм хобі
Зірка розважального проєкту "Жіночий Квартал" та відома співачка Марта Адамчук поділилася із шанувальниками своїм хобі. Зірка обожнює фотографію.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Марта Адамчук про своє захоплення
Зірка має не лише красивий голос, а й талант до фотографії. Адамчук поділилася своїми роботами, на яких можна помітити її колег по сцені — Віру Кекелію та Аліну Блажкевич.
"Які світи мені відкриваються, коли я за обʼєктивом... просто диво", — підписала опубліковані кадри вона.
Шанувальники високо оцінили роботи Адамчук та підкреслили її талант.
"Марта, вітаю вас! Світи, то радість. І коли ваш всесвіт зміцнюється навколишніми всесвітами, відбувається диво".
"Дуже красиві фото Марта".
"Яка ж Ви талановита і в цьому теж".
"Мартуся, у тебе є око, твій талант яскраво підкреслює красу жінок".
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