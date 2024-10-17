Марта Адамчук увлекается фотографией

Певица Марта Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Звезда развлекательного проекта "Женский квартал" и известная певица Марта Адамчук поделилась с поклонниками своим хобби. Звезда обожает фотографию.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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У звезды не только красивый голос, но и талант к фотографии. Адамчук поделилась своими работами, на которых можно увидеть ее коллег по сцене — Веру Кекелию и Алину Блажкевич.

"Какие миры мне открываются, когда я за объективом... просто чудо", — подписала опубликованные кадры она.

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Работа Марты Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Хобби Марты Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Почитатели высоко оценили работы Адамчук и подчеркнули ее талант.

"Марта, поздравляю вас! Миры это радость. И когда ваша вселенная укрепляется окружающими вселенными, происходит чудо".

"Очень красивые фото Марта".

"Какая же Вы талантлива и в этом тоже".

"Мартуся, у тебя есть глаз, твой талант ярко подчеркивает красоту женщин".

Комментарии под публикацией Марты Адамчук. Фото: instagram.com/marta_adamchuk/

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.