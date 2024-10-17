Марта Адамчук увлекается фотографией

Звезда "Женского Квартала" поделилась своим хобби
Звезда развлекательного проекта "Женский квартал" и известная певица Марта Адамчук поделилась с поклонниками своим хобби. Звезда обожает фотографию.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Марта Адамчук о своем увлечении
У звезды не только красивый голос, но и талант к фотографии. Адамчук поделилась своими работами, на которых можно увидеть ее коллег по сцене — Веру Кекелию и Алину Блажкевич.
"Какие миры мне открываются, когда я за объективом... просто чудо", — подписала опубликованные кадры она.
Почитатели высоко оценили работы Адамчук и подчеркнули ее талант.
"Марта, поздравляю вас! Миры это радость. И когда ваша вселенная укрепляется окружающими вселенными, происходит чудо".
"Очень красивые фото Марта".
"Какая же Вы талантлива и в этом тоже".
"Мартуся, у тебя есть глаз, твой талант ярко подчеркивает красоту женщин".
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