Юрій Великий потролив Лаврова та Сімоньян — відео

Юрій Великий в образі Сергія Лаврова. Фото: скриншот YouTube

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий знову розвеселив мережу новою пародією. Комік висміяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та інших пропагандистів.

Відео він опублікував на YouTube.

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Актор показав "інтерв'ю", в якому Лавров відповідає на запитання про зустріч із представниками Вірменії.

Великий посміявся, що головною темою заходу стали квадробери. Гуморист нагадав, що Лавров сам іноді "грає у квадроберів" та вдягає костюм сумного коня.

"МЗС Росії" начебто розповів, що у колі пропагандистів течія квадробінгу розпочалася значно раніше.

"Маргарита Сімоньян — перша у світі жінка-квадробобер, любителька квадробобрятини. Пеєсков — головний п*сдобобер Кремля. Шойгу — типовий оленебобер. У нас такий зоопарк, що ви про таких тварин навіть ніколи й не чули", — заявив "Лавров".

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.