Юрий Великий потролил Лаврова и Симоньян.

Звезда "Квартала" рассмешил новой пародией на Лаврова
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снова развеселил сеть новой пародией. Комик высмеял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и других пропагандистов.
Видео он опубликовал на YouTube.
Юрий Великий высмеял Лаврова и Симоньян
Актер показал "интервью", в котором Лавров отвечает на вопросы о встрече с представителями Армении.
Великий посмеялся, что главной темой мероприятия стали квадроберы. Юморист напомнил, что Лавров сам иногда "играет в квадроберов" и надевает костюм грустного коня.
"МИД России" якобы рассказал, что в кругу пропагандистов течение квадробинга началось значительно раньше.
"Маргарита Симоньян — первая в мире женщина-квадробобер, любительница квадробобров. Песков — главный п*сдобобер Кремля. Шойгу — типичный оленебобер. У нас такой зоопарк, что вы о таких животных даже никогда и не слышали", — заявил "Лавров".
Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.
Читайте Новини.LIVE!