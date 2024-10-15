Юрий Великий потролил Лаврова и Симоньян.

Юрий Великий в образе Сергея Лаврова. Фото: скриншот YouTube

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снова развеселил сеть новой пародией. Комик высмеял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и других пропагандистов.

Видео он опубликовал на YouTube.

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Актер показал "интервью", в котором Лавров отвечает на вопросы о встрече с представителями Армении.

Великий посмеялся, что главной темой мероприятия стали квадроберы. Юморист напомнил, что Лавров сам иногда "играет в квадроберов" и надевает костюм грустного коня.

"МИД России" якобы рассказал, что в кругу пропагандистов течение квадробинга началось значительно раньше.

"Маргарита Симоньян — первая в мире женщина-квадробобер, любительница квадробобров. Песков — главный п*сдобобер Кремля. Шойгу — типичный оленебобер. У нас такой зоопарк, что вы о таких животных даже никогда и не слышали", — заявил "Лавров".

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.