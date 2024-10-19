Звезда Квартала 95 Екатерина Никитина призналась, беременна ли - фото

Звезда "Квартала 95" отреагировала на слухи о беременности
Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина спровоцировала слухи о своей беременности. Знаменитость ответила, действительно ли ожидает пополнение.
Подробностями Екатерина поделилась в Instagram.
Актриса "Квартала 95" ответила, действительно ли беременна
В своих Instastories Екатерина намекнула поклонникам на что-то новое в ее жизни. Знаменитость рассказала, что в последнее время ощущает некоторые изменения в своем организме.
"Последние дни нет сил, ощущение, что организм готовит меня к чему-то. Знаете, такое накопление энергии. Я подозреваю почему так, потому что скоро в моей жизни будут еще изменения. Те, кто за мной следят, смогут догадаться. Подскажу: это будет со мной на всю жизнь", — заинтриговала подписчиков Екатерина.
Большинство поклонников звезды сразу же допустили, что она беременна. Некоторые даже уже успел поздравить актрису с пополнением. Кстати, другая часть фанатов сделала вывод, что Екатерина планирует набить татуировку.
Однако, как позже ответила актриса, ни один из этих вариантов неверен.
"Мне нравится, что в прошлой стороз, все почему-то поделились на два лагеря: или я беременна, или я делаю тату. Но ни один из них неправильный. Друзья, вот вы думаете, что я бы вас таким образом известила вас, что беременна?", — ответила Екатерина.
Ранее звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" похвасталась округлым животиком во время беременности.
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