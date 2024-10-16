Вагітна Анна Кошмал показала округлий животик - фото

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал зовсім скоро вдруге стане мамою. На нових фото акторка показала вже чималий животик.

Світлини Анна опублікувала в Instagram.

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Акторка вирішила зафіксувати своє особливе положення у новій фотосесії.

Анна Кошмал у новій фотосесії. Фото: instagram.com/smorkovkina

У кадрі зірка кіно позувала у чорній мінісукні, яка підкреслила її округлий животик. Свій образ Анна доповнила високими чоботями та золотими прикрасами.

Вагітна Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

На фото Кошмал ніжно трималася руками за живіт та зауважила, що її положення — це найкращий "аксесуар".

"Новий аксесуар ідеально підходить до всього. P.S.: Умовно десятий допис, під яким мене знову почнуть всі вітати", — пожартувала у підписі знаменитість.

Анна Кошмал вагітна. Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал похизувалася каблучкою, яку їй подарував чоловік.

Раніше дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія розкрила дату других пологів.