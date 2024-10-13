Дружина Іраклі Макацарія розсекретила дату пологів— фото

Іраклі Макацарія з дружиною. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа з нетерпінням чекають на появу другої дитини. Обраниця продюсера розповіла про свій термін та перебіг вагітності.

Подробицями Ліза поділилася в Instagram.

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22-річна дружина шоумена відповіла на запитання своїх підписників щодо вагітності та повідомила, що зараз перебуває на шостому місяці. Шанувальники поцікавилися, коли ймовірна дата пологів у Лізи.

"Народжувати у січні місяці", — сказала дружина Макацарія.

Ліза Чічуа розповіла про дату пологів. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Тож різниця між старшим сином пари Георгієм та молодшою дитиною буде приблизно рік та вісім місяців.

Також Ліза розповіла про своє самопочуття. Як зізналася дружина шоумена, під час другої вагітності вона також має проблеми з токсикозом. Окрім того, із вихованням старшого сина парі допомагає няня, тож молода матуся не має зайвих переживань та стресу.

"Усі дев'ять місяців вагітності Георгієм я мала токсикоз і зараз також стикаюся з ним. У мене ніколи не було жодних депресій. Нам пощастило, бо у Георгія є няня і він дуже її любить", — розповіла Ліза.

Дружина Макацарія розповіла про другу вагітність. Фото: instagram.com/lizachichuaa

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