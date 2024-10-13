Жена Иракли Макацария рассекретила дату родов

Жена "экс-холостяка" Иракли Макацария рассекретила дату вторых родов
Бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа с нетерпением ждут появления второго ребенка. Избранница продюсера рассказала о своем сроке и течении беременности.
Подробностями Лиза поделилась в Instagram.
Жена Иракли Макацария ответила, когда ей рожать
22-летняя жена шоумена ответила на вопросы своих подписчиков про беременность и сообщила, что сейчас находится на шестом месяце. Поклонники поинтересовались, когда предполагаемая дата родов у Лизы.
"Рожать в январе месяце", — сказала жена Макацария.
Так что разница между старшим сыном пары Георгием и младшим ребенком будет примерно год и восемь месяцев.
Также Лиза рассказала о своем самочувствии. Как призналась жена шоумена, во время второй беременности она также испытывает проблемы с токсикозом. Кроме того, с воспитанием старшего сына пари помогает няня, поэтому у молодой мамы нет лишних переживаний и стресса.
"Все девять месяцев беременности Георгием у меня был токсикоз, и сейчас тоже сталкиваюсь с ним. У меня никогда не было никаких депрессий. Нам повезло, потому что у Георгия есть няня и он очень ее любит", — рассказала Лиза.
Напомним, ранее беременная дочь Эминема рассекретила пол будущего ребенка.
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