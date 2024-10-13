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Жена "экс-холостяка" Иракли Макацария рассекретила дату вторых родов

13 октября 2024 15:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Жена Иракли Макацария рассекретила дату родов
Иракли Макацария с женой. Фото: instagram.com/lizachichuaa
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа с нетерпением ждут появления второго ребенка. Избранница продюсера рассказала о своем сроке и течении беременности.

Подробностями Лиза поделилась в Instagram.

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Жена Иракли Макацария ответила, когда ей рожать

22-летняя жена шоумена ответила на вопросы своих подписчиков про беременность и сообщила, что сейчас находится на шестом месяце. Поклонники поинтересовались, когда предполагаемая дата родов у Лизы.

"Рожать в январе месяце", — сказала жена Макацария.

Лиза Чичуа рассказала о дате родов
Лиза Чичуа рассказала о дате родов. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Так что разница между старшим сыном пары Георгием и младшим ребенком будет примерно год и восемь месяцев.

Также Лиза рассказала о своем самочувствии. Как призналась жена шоумена, во время второй беременности она также испытывает проблемы с токсикозом. Кроме того, с воспитанием старшего сына пари помогает няня, поэтому у молодой мамы нет лишних переживаний и стресса.

"Все девять месяцев беременности Георгием у меня был токсикоз, и сейчас тоже сталкиваюсь с ним. У меня никогда не было никаких депрессий. Нам повезло, потому что у Георгия есть няня и он очень ее любит", — рассказала Лиза.

Жена Макацария рассказала о второй беременности
Жена Макацария рассказала о второй беременности. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Напомним, ранее беременная дочь Эминема рассекретила пол будущего ребенка.

Также принцесса Евгения показала нежный поцелуй с мужем на своей свадьбе.

дети шоу Холостяк беременность роды Иракли Макацария

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