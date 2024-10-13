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Принцеса Євгенія показала ніжний поцілунок із чоловіком у річницю шлюбу

13 жовтня 2024 07:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Принцеса Євгенія показала небачені кадри з весілля — фото
Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія. Фото: instagram.com/princesseugenie
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Принцеса Євгенія та її чоловік, британський бізнесмен Джек Бруксбенк, відсвяткували шосту річницю шлюбу. З нагоди свята племінниця короля поділилася спогадами з їхнього весілля.

Світлини принцеса опублікувала в Instagram

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Принцеса Євгенія та її чоловік відсвяткували річницю шлюбу

Молодша дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари, герцогині Йоркської, показала шанувальникам кадри з урочистої події, які раніше ніде не публікувалися. 

На чорно-білому фото було зафільмовано ніжний поцілунок Євгенії та її коханого під час весільного танцю. Світлину вочевидь було зроблено під час бенкету, який відбувся після офіційної церемонії.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Фото: instagram.com/princesseugenie

Тоді для особливої події принцеса Євгенія обрала дві сукні: білосніжну з відкритими плечима і декольте від Peter Pilotto та більш закриту від Zac Posen у кольорі "англійська троянда".

Весілля принцеси Євгенії та британського бізнесмена
Вінчання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Фото: instagram.com/princesseugenie

Нагадаємо, раніше син королеви Каміли розповів, як хотів схуднути на відомому голлівудському препараті.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після курсу хімієтерапії.

шлюб соцмережі весілля королівська родина Принцеса Євгенія

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