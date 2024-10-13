Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія. Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія та її чоловік, британський бізнесмен Джек Бруксбенк, відсвяткували шосту річницю шлюбу. З нагоди свята племінниця короля поділилася спогадами з їхнього весілля.

Світлини принцеса опублікувала в Instagram.

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Молодша дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари, герцогині Йоркської, показала шанувальникам кадри з урочистої події, які раніше ніде не публікувалися.

На чорно-білому фото було зафільмовано ніжний поцілунок Євгенії та її коханого під час весільного танцю. Світлину вочевидь було зроблено під час бенкету, який відбувся після офіційної церемонії.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Фото: instagram.com/princesseugenie

Тоді для особливої події принцеса Євгенія обрала дві сукні: білосніжну з відкритими плечима і декольте від Peter Pilotto та більш закриту від Zac Posen у кольорі "англійська троянда".

Вінчання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Фото: instagram.com/princesseugenie

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