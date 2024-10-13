Принцесса Евгения показала невиданные кадры со свадьбы.

Принцесса Евгения показала нежный поцелуй с мужем в годовщину брака
Принцесса Евгения и ее муж, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк, отпраздновали шестую годовщину брака. По случаю праздника племянница короля поделилась воспоминаниями об их свадьбе.
Фотографии принцесса опубликовала в Instagram.
Принцесса Евгения и ее супруг отпраздновали годовщину брака
Младшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, показала поклонникам кадры с торжественного события, ранее нигде не публиковавшиеся.
На черно-белом фото был запечатлен нежный поцелуй Евгении и ее любимого во время свадебного танца. Фотография очевидно была сделана во время банкета, который состоялся после официальной церемонии.
Тогда для особого события принцесса Евгения выбрала два платья: белое с открытыми плечами и декольте от Peter Pilotto и более закрытое от Zac Posen в цвете "английская роза".
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