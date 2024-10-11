Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після завершення хімієтерапії
Принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після завершення хімієтерапії. Кейт Міддлтон відвідала Громадський центр Саутпорта разом із принцом Вільямом.
Про це пише Page Six.
Кейт Міддлтон поспілкувалася із рятувальниками
Королівське подружжя відвідало Громадський центр Саутпорта, щоб зустрітися з рятувальниками та сім'ями, які постраждали від трагічного нападу з ножем на уроці танців, присвяченому Тейлор Свіфт у липні.
Кейт Міддлтон для виходу обрала довге коричневе пальто з туфлями на підборах і бордовою сукнею в горошок. Принц Уельський був одягнений у сірий костюм, бордовий светр і коричневі туфлі.
Принцеса Уельська вийшла на публіку через місяць після того, як розповіла про "полегшення", яке вона відчула після завершення хімієтерапії.
Нагадаємо, у Кейт Міддлтон та принца Вільяма є спільний вечірній "ритуал". А також принцеса Уельська на тлі завершення курсу хімієтерапії відвідала балет.
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