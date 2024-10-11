Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після завершення хімієтерапії. Кейт Міддлтон відвідала Громадський центр Саутпорта разом із принцом Вільямом.

Про це пише Page Six.

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Королівське подружжя відвідало Громадський центр Саутпорта, щоб зустрітися з рятувальниками та сім'ями, які постраждали від трагічного нападу з ножем на уроці танців, присвяченому Тейлор Свіфт у липні.

Кейт Міддлтон для виходу обрала довге коричневе пальто з туфлями на підборах і бордовою сукнею в горошок. Принц Уельський був одягнений у сірий костюм, бордовий светр і коричневі туфлі.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у Саутпорті. Фото: Reuters

Принцеса Уельська вийшла на публіку через місяць після того, як розповіла про "полегшення", яке вона відчула після завершення хімієтерапії.

Нагадаємо, у Кейт Міддлтон та принца Вільяма є спільний вечірній "ритуал". А також принцеса Уельська на тлі завершення курсу хімієтерапії відвідала балет.