Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии. Кейт Миддлтон посетила Общественный центр Саутпорта вместе с принцем Уильямом.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Кейт Миддлтон пообщалась со спасателями

Королевские супруги посетили Общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, пострадавшими от трагического нападения с ножом на уроке танцев, посвященном Тейлор Свифт в июле.

Кейт Миддлтон для выхода выбрала длинное коричневое пальто с туфлями на каблуке и бордовым платьем в горошек. Принц Уэльский был одет в серый костюм, бордовый свитер и коричневые туфли.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в Саутпорте. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская вышла на публику спустя месяц после того, как рассказала об "облегчении", которое она испытала после завершения химиотерапии.

Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть общий вечерний "ритуал". Также принцесса Уэльская на фоне завершения курса химиотерапии посетила балет.