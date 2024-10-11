Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения химиотерапии
Принцесса Уэльская впервые появилась на публике после завершения химиотерапии. Кейт Миддлтон посетила Общественный центр Саутпорта вместе с принцем Уильямом.
Об этом пишет Page Six.
Кейт Миддлтон пообщалась со спасателями
Королевские супруги посетили Общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, пострадавшими от трагического нападения с ножом на уроке танцев, посвященном Тейлор Свифт в июле.
Кейт Миддлтон для выхода выбрала длинное коричневое пальто с туфлями на каблуке и бордовым платьем в горошек. Принц Уэльский был одет в серый костюм, бордовый свитер и коричневые туфли.
Принцесса Уэльская вышла на публику спустя месяц после того, как рассказала об "облегчении", которое она испытала после завершения химиотерапии.
Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть общий вечерний "ритуал". Также принцесса Уэльская на фоне завершения курса химиотерапии посетила балет.
Читайте Новини.LIVE!