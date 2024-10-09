Принц Вільям готує коктейлі для Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Історія кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон триває вже багато років. Кожен із подружжя піклується одне про одного.

Про один із вечірніх ритуалів королівського подружжя розповіло видання The Mirror.

Читайте також:

Як проводять вечір Кейт Міддлтон та принц Вільям

Однією з милих звичок, яка показує, наскільки міцним є їхній зв'язок, є їхній нічний ритуал. Принц Уельський приносить дружині особливе нічне частування, коли їхні діти засинають.

Один з інсайдерів розповів, що Вільям і Кейт полюбляють ввечері випити алкогольний напій. Вони часто обирають освіжаючий коктейль, а також інколи надають перевагу джин-тоніку.

Вільям закохався в Кейт ще в далекому 2001 році під час навчання в університеті Сент-Ендрюса. Під час спільної поїздки до Кенії у 2010 році він зробив їй пропозицію, та вони зіграли гучне весілля, за яким спостерігало понад 72 мільйони людей.

За 13 років подружнього життя у них народилося троє дітей: принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

Днями стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл зіпсували стосунки з родиною Бекхемів. А також Меган Маркл нарвалася на критику через своє вбрання на дитячому заході.