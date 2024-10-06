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Меган Маркл розкритикували за сукню з декольте на дитячому заході

6 жовтня 2024 20:03
Віталій Ковальчук - Редактор
Відверта сукня Меган Маркл на дитячому заході обурила користувачів соцмереж
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex
Віталій Ковальчук - Редактор

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала один з заходів у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Втім образ 43-річної родички короля Чарльза III багато хто розкритикував. 

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відверта сукня Меган Маркл

Герцогиня Сассекська завітала на гала-вечір в готелі JW Marriott LA Live. На червоному хіднику колишня голлівудська акторка з'явилася у червоній сукні Carolina Herrera, яку вона вже одягала у 2021 році на один з заходів  у Нью-Йорку з нагоди Дня ветеранів у США. Цього ж разу івент був присвячений дитячій лікарні Лос-Анджелеса. 

Образ Маркл доповнювали босоніжки на підборах у тон, золотий браслет та кілька каблучок. Волосся Меган залишила розпущеним.

Меган Маркл сукня
Сукню Меган Маркл активно обговорюють в мережі. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Саме через глибоке декольте та формат заходу, а саме зустріч з дітьми, пацієнтами та лікарями, призвело до активних обговорень в мережі.

  • Я очікував побачити скромнішу сукню на благодійному заході. Це не вечірка в нічному клубі.
  • Вона не переплутала світський захід?
  • І чому повинні навчитися в неї маленькі дівчата?

На світський захід Меган завітала без принца Гаррі. Останнім часом в мережі ширяться плітки про проблеми в зірковій парі. Так, наприклад, принц Гаррі вирішив вирушити в тур Африкою без дружини. За останні п'ятнадцять днів він з'явився на десятьох сольних заходах без Меган.

Щодо герцогині Сассекської, вона  відмовилася від благодійного заходу, на який збиралася піти з принцом Гаррі. Причиною стала раптова хвороба, в яку мало хто повірив. 

Меган Макрл діти
Меган Маркл поспілкувалась з пацієнтами клініки. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Нагадаємо, раніше ми писали, що подружжя Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що принц Вільям розкрив подробиці нового хобі принца Джорджа.

Меган Маркл одяг королівська родина хейт Каліфорнія

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