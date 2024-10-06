Відверта сукня Меган Маркл на дитячому заході обурила користувачів соцмереж

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала один з заходів у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Втім образ 43-річної родички короля Чарльза III багато хто розкритикував.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відверта сукня Меган Маркл

Герцогиня Сассекська завітала на гала-вечір в готелі JW Marriott LA Live. На червоному хіднику колишня голлівудська акторка з'явилася у червоній сукні Carolina Herrera, яку вона вже одягала у 2021 році на один з заходів у Нью-Йорку з нагоди Дня ветеранів у США. Цього ж разу івент був присвячений дитячій лікарні Лос-Анджелеса.

Образ Маркл доповнювали босоніжки на підборах у тон, золотий браслет та кілька каблучок. Волосся Меган залишила розпущеним.

Сукню Меган Маркл активно обговорюють в мережі. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Саме через глибоке декольте та формат заходу, а саме зустріч з дітьми, пацієнтами та лікарями, призвело до активних обговорень в мережі.

Я очікував побачити скромнішу сукню на благодійному заході. Це не вечірка в нічному клубі.

Вона не переплутала світський захід?

І чому повинні навчитися в неї маленькі дівчата?

На світський захід Меган завітала без принца Гаррі. Останнім часом в мережі ширяться плітки про проблеми в зірковій парі. Так, наприклад, принц Гаррі вирішив вирушити в тур Африкою без дружини. За останні п'ятнадцять днів він з'явився на десятьох сольних заходах без Меган.

Щодо герцогині Сассекської, вона відмовилася від благодійного заходу, на який збиралася піти з принцом Гаррі. Причиною стала раптова хвороба, в яку мало хто повірив.

Меган Маркл поспілкувалась з пацієнтами клініки. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Нагадаємо, раніше ми писали, що подружжя Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що принц Вільям розкрив подробиці нового хобі принца Джорджа.