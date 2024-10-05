Принц Вільям розкрив подробиці нового хобі принца Джорджа
Принц Вільям розповів про улюблене заняття принца Джорджа. Хлопчик пішов по стопах своїх батьків та дуже любить воду.
Про це пише People.
Чим захоплюється принц Джордж
Під час візиту до громадського басейну Бертлі в графстві Тайн і Уїр (Англія) принц Уельський розповів, що його 11-річний син принц Джордж захоплюється підводним плаванням.
"Джордж обожнює підводне плавання. Йому 11 років. Ми взяли його з собою, адже сподівалися, що він буде у захваті. Він просто обожнює воду", — сказав принц Вільям.
Принц Джордж — старший з трьох дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон, і, можливо, на його захоплення підводним плаванням вплинули як батько, так і мати.
У 2022 році принц і принцеса Уельські потрапили на екскурсію з підводного плавання під час свого королівського туру Карибським басейном і занурилися в Саут-Уотер-Кей, щоб побачити Белізський бар'єрний риф.
Принц і принцеса Уельські, як відомо, обоє люблять плавати. Принц Вільям грав у водне поло в Ітонському коледжі та Університеті Сент-Ендрюса, а принцеса Кейт зізналася, що плавання — одне з її фітнес-хобі.
Нагадаємо, експерт з мови тіла пояснив поведінку Меган Маркл, яка міцно стискає принца Гаррі за руку. А також Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хіміотерапії.
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