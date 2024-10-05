Принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям розповів про улюблене заняття принца Джорджа. Хлопчик пішов по стопах своїх батьків та дуже любить воду.

Про це пише People.

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Чим захоплюється принц Джордж

Під час візиту до громадського басейну Бертлі в графстві Тайн і Уїр (Англія) принц Уельський розповів, що його 11-річний син принц Джордж захоплюється підводним плаванням.

"Джордж обожнює підводне плавання. Йому 11 років. Ми взяли його з собою, адже сподівалися, що він буде у захваті. Він просто обожнює воду", — сказав принц Вільям.

Принц Джордж — старший з трьох дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон, і, можливо, на його захоплення підводним плаванням вплинули як батько, так і мати.

У 2022 році принц і принцеса Уельські потрапили на екскурсію з підводного плавання під час свого королівського туру Карибським басейном і занурилися в Саут-Уотер-Кей, щоб побачити Белізський бар'єрний риф.

Принц і принцеса Уельські, як відомо, обоє люблять плавати. Принц Вільям грав у водне поло в Ітонському коледжі та Університеті Сент-Ендрюса, а принцеса Кейт зізналася, що плавання — одне з її фітнес-хобі.

Нагадаємо, експерт з мови тіла пояснив поведінку Меган Маркл, яка міцно стискає принца Гаррі за руку. А також Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хіміотерапії.