Принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям рассказал о любимом занятии принца Джорджа. Мальчик пошел по стопам своих родителей и очень любит воду.

Об этом пишет People.

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Чем увлекается принц Джордж

Во время визита в общественный бассейн Бертли в графстве Тайн и Уир (Англия) принц Уэльский рассказал, что его 11-летний сын принц Джордж увлекается подводным плаванием.

"Джордж обожает подводное плавание. Ему 11 лет. Мы взяли его с собой, ведь надеялись, что он будет в восторге. Он просто обожает воду", — сказал принц Уильям.

Принц Джордж — старший из трех детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и, возможно, на его увлечение подводным плаванием повлияли как отец, так и мать.

В 2022 году принц и принцесса Уэльские попали на экскурсию по подводному плаванию во время своего королевского тура по Карибскому бассейну и погрузились в Саут-Уотер-Кей, чтобы увидеть Белизский барьерный риф.

Принц и принцесса Уэльски, как известно, оба любят плавать. Принц Уильям играл в водное поло в Итонском колледже и Университете Сент-Эндрюса, а принцесса Кейт призналась, что плавание — одно из ее фитнес-хобби.

Напомним, эксперт по языку тела объяснил поведение Меган Маркл, крепко сжимающего принца Гарри за руку. А также Кейт Миддлтон посетила балетное представление через две недели после того, как объявила о завершении курса химиотерапии.