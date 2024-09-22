Принц Вільям обрав нового помічника, з яким в нього є спільні інтереси

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям, який стоїть першим в черзі на британський престол, обрав нового шталмейстра (також називають посаду головний конюший). Нічого спільного з чотириногими тваринами лейтенант ескадрильї Майк Рейнольдс не має. Ця посада скоріше збігається з посадою особистого помічника та радника у важливих для Сполученого Королівства питаннях.

Про це повідомляє видання Hello.

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Майка Рейнольдса відрядили з Королівських ВПС і замінили лейтенанта-командера Роба Діксона, який повертається до Королівського флоту після чотирьох років на цій посаді. Новоспечений шталмейстер буде займатися організацією та допомогою на громадських заходах, упорядкуванням офіційних щоденників. Постійно в королівському дворі на цій посаді працюють шестеро чоловіків.

Лейтенант ескадрильї Майк Рейнольдс. Фото:X/modernvintage25

Британські таблоїди помітили, що в принца Вільяма і Майка Рейнольдса є спільний інтерес до польотів. Старший син короля Чарльза III нещодавно розповів, як сильно він любить літати на гелікоптерах, і продовжує підтримувати тісні зв'язки як із Королівськими ВПС, так і з повітряною швидкою допомогою Східної Англії.

Зазначимо, що дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, в лютому призначила колишнього конюшого королеви Єлизавети II своїм особистим секретарем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розкрито походження кокер-спанієля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також ми розповідали, за яких особливих обставин принца Гаррі кликали його справжнім ім'ям.