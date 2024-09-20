Король Чарльз схвильований паводками в Європі — звернення

Онкохворий король Чарльз знервований ситуацією у світі — подробиці
Онкохворий король Великої Британії Чарльз III зробив емоційну заяву. Він стурбований ситуацією в Європі. Монарх висловив співчуття всім постраждалим.
Звернення монарха показали в Instagram.
Король Великої Британії схвильований паводками в Європі
"Ми з дружиною глибоко вражені й засмучені тим, що бачимо руйнування та спустошення, спричинені катастрофічною повінню в Центральній Європі", — написав Чарльз III.
Багато британців мають міцні, сильні та особисті зв’язки з регіоном. Монарх глибоко засмучений подіями.
"Ми з дружиною висловлюємо наші найглибші та найщиріші співчуття всім тим, хто так трагічно втратив своїх близьких, свої домівки та свої засоби до існування", — додав король.
Також суверен висловив захоплення екстреними службами, які надали допомогу постраждалим.
Нагадаємо, принц Гаррі зібрався додому в Лондон без дружини.Також друзі короля Чарльза розсекретили, який він — справжній монарх?
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