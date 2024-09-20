Король Чарльз схвильований паводками в Європі — звернення

Король Чарльз. Фото: Reuters

Онкохворий король Великої Британії Чарльз III зробив емоційну заяву. Він стурбований ситуацією в Європі. Монарх висловив співчуття всім постраждалим.

Звернення монарха показали в Instagram.

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"Ми з дружиною глибоко вражені й засмучені тим, що бачимо руйнування та спустошення, спричинені катастрофічною повінню в Центральній Європі", — написав Чарльз III.

Багато британців мають міцні, сильні та особисті зв’язки з регіоном. Монарх глибоко засмучений подіями.

"Ми з дружиною висловлюємо наші найглибші та найщиріші співчуття всім тим, хто так трагічно втратив своїх близьких, свої домівки та свої засоби до існування", — додав король.

Також суверен висловив захоплення екстреними службами, які надали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, принц Гаррі зібрався додому в Лондон без дружини.Також друзі короля Чарльза розсекретили, який він — справжній монарх?