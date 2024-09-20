Король Чарльз взволнован паводками в Европе - обращение

Король Чарльз. Фото: Reuters

Онкобольной король Великобритании Чарльз III сделал эмоциональное заявление. Он озабочен ситуацией в Европе. Монарх выразил соболезнования всем пострадавшим.

Обращение монарха было показано в Instagram.

Читайте также:

Король Великобритании взволнован паводками в Европе

"Мы с женой глубоко поражены и расстроены тем, что видим разрушения и опустошения, вызванные катастрофическим наводнением в Центральной Европе", — написал Чарльз III.

Многие британцы имеют крепкие, сильные и личные связи с регионом. Монарх глубоко расстроен событиями.

"Мы с женой выражаем наши глубочайшие и искренние соболезнования всем тем, кто так трагически потерял своих близких, свои дома и свои средства к существованию", — добавил король.

Также суверен выразил захват экстренными службами, оказавшими помощь пострадавшим.

Напомним, принц Гарри собрался домой в Лондон без супруги. Также друзья короля Чарльза рассекретили, какой он настоящий монарх?