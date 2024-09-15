Друзі короля Чарльза розповіли, чи насправді він настільки щирий, яким здається

Король Чарльз. Фото: Reuters

За словами джерела в палаці, король Великої Британії "справді теплий і ласкавий чоловік" і не боїться демонструвати це публічно. 75-річний Чарльз вітав гравців жіночої команди Нової Зеландії з регбі в Букінгемському палаці в середу і не жалів обіймів.

Про це пише Daily Mail.

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Побачивши спортсменів, він відповів на їхнє зухвале прохання, сказавши: "Обійми? Чому ні?" Джерело в палаці повідомило, що король "справді теплий і ласкавий чоловік, який не соромиться висловлювати це публічно. Він щирий з іншими".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Вони зазначили, що покійну королеву не обіймали, це було з "поваги до покоління", тобто "було б неправильно навіть спробувати це".

Роберт Джобсон, автор біографії Чарльза "Наш король", сказав, що монарх "завжди був досить розслабленим щодо цього".

Король Чарльз. Фото: Reuters

"Люди навколо королівської сім’ї можуть бути суворими, але самі королівські особи завжди були досить розслабленими. Король досить тактильний і завжди був таким. У нього ніжність в очах", — говорить Роберт Джобсон.

Король Чарльз з підданими-спортсменами. Фото: Reuters

Після того, як у вересні 2022 року померла його мати, новий король потиснув руку доброзичливим людям у Букінгемському палаці.

Король Чарльз із підданими. Фото: Reuters

Король Чарльз із підданими. Фото: Reuters

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королівські біографи, такі як Ендрю Мортон, казали, що королева Єлизавета ІІ "ніколи" не дозволила б представникам громадськості поцілувати її, зазначивши, що вона "відрізнялася за стилем" від свого сина.

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