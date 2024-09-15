Друзі короля Чарльза розповіли, чи насправді він настільки щирий, яким здається
За словами джерела в палаці, король Великої Британії "справді теплий і ласкавий чоловік" і не боїться демонструвати це публічно. 75-річний Чарльз вітав гравців жіночої команди Нової Зеландії з регбі в Букінгемському палаці в середу і не жалів обіймів.
Про це пише Daily Mail.
Король Чарльз не пішов стопами Єлизавети ІІ
Побачивши спортсменів, він відповів на їхнє зухвале прохання, сказавши: "Обійми? Чому ні?" Джерело в палаці повідомило, що король "справді теплий і ласкавий чоловік, який не соромиться висловлювати це публічно. Він щирий з іншими".
Вони зазначили, що покійну королеву не обіймали, це було з "поваги до покоління", тобто "було б неправильно навіть спробувати це".
Роберт Джобсон, автор біографії Чарльза "Наш король", сказав, що монарх "завжди був досить розслабленим щодо цього".
"Люди навколо королівської сім’ї можуть бути суворими, але самі королівські особи завжди були досить розслабленими. Король досить тактильний і завжди був таким. У нього ніжність в очах", — говорить Роберт Джобсон.
Після того, як у вересні 2022 року померла його мати, новий король потиснув руку доброзичливим людям у Букінгемському палаці.
Королівські біографи, такі як Ендрю Мортон, казали, що королева Єлизавета ІІ "ніколи" не дозволила б представникам громадськості поцілувати її, зазначивши, що вона "відрізнялася за стилем" від свого сина.
Нагадаємо, прихильники вражені зміною в образі принца Вільяма. А раніше стало відомо, що принц Гаррі отримає подарунок від пробабусі.
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