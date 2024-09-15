Друзья короля Чарльза рассказали, на самом ли деле он настолько искренний, каким кажется

Король Чарльз. Фото: Reuters

По словам источника во дворце, король Великобритании "действительно теплый и ласковый мужчина" и не боится демонстрировать это публично. 75-летний Чарльз поздравлял игроков женской команды Новой Зеландии по регби в Букингемском дворце в среду и не жалел объятий.

Об этом пишет Daily Mail.

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Увидев спортсменов, он ответил на их смелую просьбу, сказав: "Объятия? Почему нет?" Источник во дворце сообщил, что король "действительно теплый и ласковый мужчина, который не стесняется выражать это публично. Он искренний с людьми".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Они отметили, что покойную королеву не обнимали, это было из "уважения к поколению", то есть "было бы неправильно даже попробовать".

Роберт Джобсон, автор биографии Чарльза "Наш король", сказал, что монарх "всегда был достаточно расслабленным по этому поводу".

Король Чарльз. Фото: Reuters

"Люди вокруг королевской семьи могут быть суровыми, но сами королевские особы всегда были достаточно расслабленными. Король достаточно тактилен и всегда был таким. У него нежность в глазах", — говорит Роберт Джобсон.

Король Чарльз с подданными-спортсменами. Фото: Reuters

После того как в сентябре 2022 года умерла его мать, новый король пожал руки доброжелательным людям в Букингемском дворце.

Король Чарльз с подданными. Фото: Reuters

Король Чарльз с подданными. Фото: Reuters

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королевские биографы, такие как Эндрю Мортон, говорили, что королева Елизавета II "никогда" не позволила бы представителям общественности поцеловать ее, отметив, что она "отличалась по стилю" от своего сына.

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