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Друзья короля Чарльза рассказали, на самом ли деле он настолько искренний, каким кажется

15 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзья короля Чарльза рассказали, на самом ли деле он настолько искренний, каким кажется
Король Чарльз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

По словам источника во дворце, король Великобритании "действительно теплый и ласковый мужчина" и не боится демонстрировать это публично. 75-летний Чарльз поздравлял игроков женской команды Новой Зеландии по регби в Букингемском дворце в среду и не жалел объятий.

Об этом пишет Daily Mail.

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Увидев спортсменов, он ответил на их смелую просьбу, сказав: "Объятия? Почему нет?" Источник во дворце сообщил, что король "действительно теплый и ласковый мужчина, который не стесняется выражать это публично. Он искренний с людьми".

 

Король Чарльз
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Они отметили, что покойную королеву не обнимали, это было из "уважения к поколению", то есть "было бы неправильно даже попробовать".

Роберт Джобсон, автор биографии Чарльза "Наш король", сказал, что монарх "всегда был достаточно расслабленным по этому поводу".

 

Король Чарльз
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

"Люди вокруг королевской семьи могут быть суровыми, но сами королевские особы всегда были достаточно расслабленными. Король достаточно тактилен и всегда был таким. У него нежность в глазах", — говорит Роберт Джобсон.

 

Король Чарльз с подданными-спортсменами
Король Чарльз с подданными-спортсменами. Фото: Reuters

 

После того как в сентябре 2022 года умерла его мать, новый король пожал руки доброжелательным людям в Букингемском дворце.

 

Король Чарльз с подданными
Король Чарльз с подданными. Фото: Reuters

 

Король Чарльз с подданными
Король Чарльз с подданными. Фото: Reuters

 

Король Чарльз
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Королевские биографы, такие как Эндрю Мортон, говорили, что королева Елизавета II "никогда" не позволила бы представителям общественности поцеловать ее, отметив, что она "отличалась по стилю" от своего сына.

Напомним, поклонники поражены переменой образа принца Уильяма. А ранее стало известно, что принц Гарри получит подарок от пробабушки.

Великобритания королева Елизавета Шотландия король Чарльз ІІІ королевская семья

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