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Принц Уильям выбрал нового помощника, которого называют его "правой рукой"

22 сентября 2024 07:00
Виталий Ковальчук - Редактор
Принц Уильям выбрал нового помощника, с которым у него есть общие интересы
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters
Виталий Ковальчук - Редактор

Принц Уильям, стоящий первым в очереди на британский престол, выбрал нового шталмейстра (также называют должность главный конюший). Ничего общего с четвероногими животными у лейтенанта эскадрильи Майка Рейнольдса нет. Эта должность скорее совпадает с должностью личного помощника и советника по важным для Соединенного Королевства вопросам.

Об этом сообщает издание Hello.

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Майка Рейнольдса отправили из Королевских ВВС и заменили лейтенанта-командера Роба Диксона, возвращающегося в Королевский флот после четырех лет на этом посту. Новоиспеченный шталмейстер будет заниматься организацией и помощью на общественных мероприятиях, составлением официальных графиков. Постоянно в королевском дворе на этом посту работают шесть мужчин.

Помощник принца Уильяма
Лейтенант эскадрильи Майк Рейнольдс. Фото:X/modernvintage25

Британские таблоиды заметили, что у принца Уильяма и Майка Рейнольдса есть общий интерес к полетам. Старший сын короля Чарльза III недавно рассказал, как сильно он любит летать на вертолетах, и продолжает поддерживать тесные связи как с Королевскими ВВС, так и с воздушной быстрой помощью Восточной Англии.

Отметим, что супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, в феврале назначила бывшего конюшого королевы Елизаветы II своим личным секретарем.

Напомним, ранее мы писали, что раскрыто происхождение кокер-спаниеля принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Также мы рассказывали, при каких особых обстоятельствах принца Гарри звали его настоящим именем.

работа принц Уильям военные королевская семья Великобритания

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