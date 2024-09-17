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Розкрито походження кокер-спанієля принца Вільяма та Кейт Міддлтон

17 вересня 2024 07:00
Віталій Ковальчук - Редактор
З'явились подробиці про кокер-спанієля принца Вільяма та Кейт Міддлтон
Принц та принцеса Уельські. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Віталій Ковальчук - Редактор

Напередодні Кейт Міддлтон заявила про завершення курсу хімієтерапії. У відео, яке опублікували принц та принцеса Уельські, окрім них та дітей, з’явився домашній улюбленець — чорний англійський кокер-спанієль. В мережі розкрито його походження та ім’я.

Про це повідомляє видання HELLO.

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Шостий член родини підкорив серця шанувальників королівської сім’ї. Кокер-спанієля Орлу рідко можна побачити на світлинах принца та принцеси Уельських. Але у нещодавньому відео домашній улюбленець з’явився. 

Собака Кейт Міддлтон
Принц та принцеса Уельські з домашнім улюбленцем. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

Орла в перекладі з гельської означає "золота принцеса". Їхній домашній улюбленець також з’явився на знімках з нагоди сьомого дня народження принцеси Шарлотти, зроблених її матір’ю.

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта та Орла. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

Кокер-спанієль — подарунок від брата принцеси Уельської, Джеймса Міддлтоном. Він з дружиною займається виведенням цуценят породи кокер-спанієль. Орлу народила улюблениця Джеймса, Елла, яка вже померла.  

Принц Вільям та Кейт Міддлтон прийняли Орлу у свій дім у 2021 році. Раніше у них був кокер-спанієль на прізвисько Лупо, якого також подарував Джеймс та його дружина Алізе Тевенет. На жаль, Лупо вже не має в живих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що родичі принца Гаррі вперше привітали його публічно за останні три роки. Також ми писали, кого з королівської родини Великої Британії піддані люблять найбільше.

Кейт Міддлтон принц Вільям королівська родина собака Велика Британія

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