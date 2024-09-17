З'явились подробиці про кокер-спанієля принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Розкрито походження кокер-спанієля принца Вільяма та Кейт Міддлтон
Напередодні Кейт Міддлтон заявила про завершення курсу хімієтерапії. У відео, яке опублікували принц та принцеса Уельські, окрім них та дітей, з’явився домашній улюбленець — чорний англійський кокер-спанієль. В мережі розкрито його походження та ім’я.
Про це повідомляє видання HELLO.
Походження собаки Кейт Міддлтон
Шостий член родини підкорив серця шанувальників королівської сім’ї. Кокер-спанієля Орлу рідко можна побачити на світлинах принца та принцеси Уельських. Але у нещодавньому відео домашній улюбленець з’явився.
Орла в перекладі з гельської означає "золота принцеса". Їхній домашній улюбленець також з’явився на знімках з нагоди сьомого дня народження принцеси Шарлотти, зроблених її матір’ю.
Кокер-спанієль — подарунок від брата принцеси Уельської, Джеймса Міддлтоном. Він з дружиною займається виведенням цуценят породи кокер-спанієль. Орлу народила улюблениця Джеймса, Елла, яка вже померла.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон прийняли Орлу у свій дім у 2021 році. Раніше у них був кокер-спанієль на прізвисько Лупо, якого також подарував Джеймс та його дружина Алізе Тевенет. На жаль, Лупо вже не має в живих.
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