Появились подробности о кокер-спаниеле принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Накануне Кейт Миддлтон заявила о завершении курса химиотерапии. В видео, которое опубликовали принц и принцесса Уэльские, кроме них и детей, появился домашний любимец — черный английский кокер-спаниель. В сети раскрыто его происхождение и имя.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Шестой член семьи покорил сердца почитателей королевской семьи. Кокер-спаниеля Орлу редко можно увидеть на фотографиях принца и принцессы Уэльских. Но в недавнем видео домашний любимец появился.

Принц и принцесса Уэльские с домашним питомцем. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

Орла в переводе с гэльского означает "золотая принцесса". Их домашний любимец также появился на снимках по случаю седьмого дня рождения принцессы Шарлотты, сделанных ее матерью.

Принцесса Шарлотта и Орла. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal

Кокер-спаниель — подарок от брата принцессы Уэльской, Джеймса Миддлтона. Он с женой занимается выведением щенков породы кокер-спаниель. Орлу родила любимица Джеймса, уже умершая Элла.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли Орлу в свой дом в 2021 году. Ранее у них был кокер-спаниель по прозвищу Лупо, которого также подарил Джеймс и его жена Ализе Тевенет. К сожалению, Лупо уже не жив.

Напомним, ранее мы рассказывали, что родственники принца Гарри впервые поздравили его публично за последние три года. Также мы писали, кого из королевской семьи Великобритании подданные любят больше всего.