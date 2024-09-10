Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії та готується до публічних виступів

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: скриншот з відео

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що закінчила курс хімієтерапії. Вона з нетерпінням чекає на повернення до роботи й анонсувала декілька публічних виступів.

Про це Кейт Міддлтон повідомила в Instagram.

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Принцеса Уельська опублікувала зворушливе відео із сім'єю та розповіла про стан свого здоров'я.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: скриншот з відео

"Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як для сім'ї. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб, як орієнтуватися в бурхливих водах і на невідомому шляху. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих людей", — розповіла Міддлтон.

Вона поділилася, що їй довелося зіткнутися зі своїми вразливостями та переглянути багато аспектів життя. Цей складний час нагадав їй та принцу Вільяму про важливість цінувати прості, але значущі речі, такі як "любити і бути коханим".

"Зараз я зосередилася на тому, щоб зробити все можливе, щоб залишитися вільною від раку. Хоча я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення і повного одужання ще довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, яким він є. Однак я з нетерпінням чекаю, коли зможу повернутися до роботи і здійснити ще кілька публічних виступів найближчими місяцями", — зазначила принцеса Уельська.

Міддлтон заявила, що починає новий етап одужання з надією та глибокою вдячністю за життя. Вона подякувала за підтримку та написала теплі слова тим, хто продовжує боротьбу з раком.