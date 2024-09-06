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Напівоголена Анна Трінчер у купальнику "підвищила градус" кадрами 18+

6 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Анна Трінчер показала відверті кадри з Балі — відео
Українська співачка Анна Трінчер вдома біля розкішних букетів. Фото: Instagram Анни Трінчер
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська співачка, блогерка й акторка Анна Трінчер розбурхала фантазію публіки спокусливими кадрами. Популярна артистка показала відверті кадри з Балі, де вона не так давно відпочивала, і викликала бурну реакцію з боку підписників.

Відповідними кадрами Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Кадри Анни Трінчер з Балі

Українська артистка вирішила згадати період, коли вона літала на Балі відпочивати і відновлювати свій моральний стан. У своїх архівах Анна Трінчер відшукала відверті кадри, які вирішила оприлюднити на своїй сторінці в Instagram.

На них можна побачити спокусливе позування артистки в душі в одному купальнику, який підкреслював її струнке тіло.

"Сумую за Балі, тож познаходила неоприлюднений контент. Насолоджуйтесь!" — написала в описі під кадрами Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Архівне відео Анни Трінчер з Балі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Анни Трінчер

Підписники української співачки, які передивилися її відверте відео з Балі, не пройшли повз нього і почали його коментувати. Люди захопилися стрункою фігурою Анни, тому написали багато компліментів на її адресу.

  • Краса з усіх красот. Божественно, таке гарне і витончене тіло. Я кайфую. Найкраща
  • Ти просто підвищуєш температуру
  • Анно Леонідівно, у вас така досконала зовнішність, що від неї походить світло, як від ікони!
  • Ой, контент 18+. Вогник, спекотно! Чоловіки осліпли від такої красоти напевно
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер у відвертому кліпі

Українська артистка Анна Трінчер продовжує демонструвати свою струнку фігуру і викликати бурну реакцію в шанувальників. Наприклад, не так давно в артистки вийшла нова пісня під назвою "Зі смаком вишні", в кліпі на яку вона похизувалася неймовірним тілом у купальнику.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Анна Трінчер відповіла на чутки навколо особистого життя.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анна Трінчер викликала негативну реакцію через живий спів. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Анна Трінчер показала реакцію бабусі з дідусем на відвертий кліп. 

Instagram Анна Трінчер шоу-бізнес українські зірки

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