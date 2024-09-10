Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и готовится к публичным выступлениям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: скриншот с видео

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что закончила курс химиотерапии. Она с нетерпением ждет возвращения к работе и анонсировала несколько публичных выступлений.

Об этом Кейт Миддлтон сообщила в Instagram.

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Принцесса Уэльская опубликовала трогательное видео с семьей и рассказала о своем здоровье.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: скриншот с видео

"Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как для семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в один миг, и нам пришлось искать способ, как ориентироваться в бурных водах и на неизвестном пути. Путь рака сложный, страшный и непредсказуемый для всех, особенно для самых близких людей", — рассказала Миддлтон.

Она поделилась, что ей пришлось столкнуться со своими уязвимостями и пересмотреть многие аспекты жизни. Это сложное время напомнило ей и принцу Уильяму о важности ценить простые, но значимые вещи, такие как "любить и быть любимым".

"Сейчас я сосредоточилась на том, чтобы сделать все возможное, чтобы остаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть. Однако я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к работе и совершить еще несколько публичных выступлений в ближайшие месяцы", — отметила принцесса Уэльская.

Миддлтон заявила, что начинает новый этап выздоровления с надеждой и глубокой благодарностью за жизнь. Она поблагодарила за поддержку и написала теплые слова тем, кто продолжает борьбу с раком.