Откровенное платье Меган Маркл на детском мероприятии возмутило пользователей соцсетей

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Жена принца Гарри, Меган Маркл посетила одно из мероприятий в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Впрочем, образ 43-летней родственницы короля Чарльза III многие раскритиковали.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Откровенное платье Меган Маркл

Герцогиня Сассекская посетила гала-вечер в отеле JW Marriott LA Live. На красной дорожке бывшая голливудская актриса появилась в красном платье Carolina Herrera, которое она уже одевала в 2021 году на одно из мероприятий в Нью-Йорке по случаю Дня ветеранов в США. На этот раз ивент был посвящен детской больнице Лос-Анджелеса.

Образ Маркл дополняли босоножки на каблуке в тон, золотой браслет и несколько колец. Волосы Меган оставила распущенными.

Платье Меган Маркл активно обсуждается в сети. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Именно из-за глубокого декольте и формата мероприятия, а именно встречи с детьми, пациентами и врачами привело к активным обсуждениям в сети.

Я ожидал увидеть более скромное платье на благотворительном мероприятии. Это не вечеринка в ночном клубе.

Она не перепутала светское мероприятие?

И чему должны научиться у нее маленькие девочки?

На светское мероприятие Меган пришла без принца Гарри. В последнее время в сети ходят сплетни о проблемах в звездной паре. Так, например, принц Гарри решил отправиться в тур по Африке без жены. За последние пятнадцать дней он появился на десяти сольных мероприятиях без Меган.

Относительно герцогини Сассекской она отказалась от благотворительного мероприятия, на которое собиралась пойти с принцем Гарри. Причиной стала внезапная болезнь, в которую немногие поверили.

Меган Маркл пообщалась с пациентами клиники. Фото: Instagram/_duchess_of_sussex

Напомним, ранее мы писали, что супруги Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что принц Уильям раскрыл подробности нового хобби принца Джорджа.