Откровенное платье Меган Маркл на детском мероприятии возмутило пользователей соцсетей

Меган Маркл раскритиковали за платье с декольте на детском мероприятии
Жена принца Гарри, Меган Маркл посетила одно из мероприятий в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Впрочем, образ 43-летней родственницы короля Чарльза III многие раскритиковали.
Об этом сообщает Daily Mail.
Откровенное платье Меган Маркл
Герцогиня Сассекская посетила гала-вечер в отеле JW Marriott LA Live. На красной дорожке бывшая голливудская актриса появилась в красном платье Carolina Herrera, которое она уже одевала в 2021 году на одно из мероприятий в Нью-Йорке по случаю Дня ветеранов в США. На этот раз ивент был посвящен детской больнице Лос-Анджелеса.
Образ Маркл дополняли босоножки на каблуке в тон, золотой браслет и несколько колец. Волосы Меган оставила распущенными.
Именно из-за глубокого декольте и формата мероприятия, а именно встречи с детьми, пациентами и врачами привело к активным обсуждениям в сети.
- Я ожидал увидеть более скромное платье на благотворительном мероприятии. Это не вечеринка в ночном клубе.
- Она не перепутала светское мероприятие?
- И чему должны научиться у нее маленькие девочки?
На светское мероприятие Меган пришла без принца Гарри. В последнее время в сети ходят сплетни о проблемах в звездной паре. Так, например, принц Гарри решил отправиться в тур по Африке без жены. За последние пятнадцать дней он появился на десяти сольных мероприятиях без Меган.
Относительно герцогини Сассекской она отказалась от благотворительного мероприятия, на которое собиралась пойти с принцем Гарри. Причиной стала внезапная болезнь, в которую немногие поверили.
Напомним, ранее мы писали, что супруги Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что принц Уильям раскрыл подробности нового хобби принца Джорджа.
Читайте Новини.LIVE!