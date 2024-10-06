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Не очікували такого — Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл

6 жовтня 2024 07:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Меган Маркл та принц Гарі образили королівську родину — реакція Бекхемів
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, схоже, остаточно зіпсували стосунки зі своїми друзями, Девідом та Вікторією Бекхем. Зіркова пара не горить бажанням продовжувати спілкуванням з Сассексами.

Про це розповів королівський експерт Річард Іден у Palace Confidential, пише Express.

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Девід та Вікторія тривалий час товаришували із принцом та його дружиною. Ба більше, футболіст із дружиною також були гостями на весіллі Гаррі та Меган. Однак останнім часом поведінка королівського подружжя викликає у них негативні емоції.

Дэвид и Виктория Бекхэм
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: скриншот

Як розповів Іден, Бекхеми "нажахані" образливими висловлюваннями Гаррі та Меган в бік інших членів королівської родини. Вони не очікували від них такої поведінки тому зараз більше підтримують Вінздорів.

"З того, що я чув, Девід та Вікторія були неприємно вражені поведінкою Меган та Гаррі. Для них сім'я — це все. Вони дуже близькі з батьками з обох сторін та ріднею. Ця ідея піти на телебачення і нападати на сім'ю... Вони просто жахнулися. Це дійсно те, з чим вони не згодні", — розповів журналіст.

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Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: скриншот

Як відомо, Бекхеми мають свій вплив не лише в Великій Британії, а і в США. Тож тісна співпраця між ними та Сассексами могла бути цілком можливою, але постійні скандали навколо королівської пари зробили своє.

Ба більше, за словами інсайдерів, Вікторія завжди була налаштована проти Меган, тож не дивно, що рятувати цю дружбу Бекхеми не поспішають.

"Правда в тому, що Вікторія ніколи особливо не любила Меган. Вона була доброзичливою і привітною до неї, але не турбувалася про те, щоб підтримувати зв'язок", — кажуть джерела.

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон повертається до своїх королівських обов'язків після хвороби.

Також ми писали, що принц Вільям приїхав підтримати улюблену футбольну команду.

принц Гаррі Меган Маркл Девід Бекхем Вікторія Бекхем королівська родина закордонні зірки

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