Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не ожидали такого — Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл arrow

Не ожидали такого — Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл

6 октября 2024 07:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королевскую семью — реакция Бекхэмов
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, похоже, окончательно испортили отношения со своими друзьями Дэвидом и Викторией Бекхэм. Звездная пара не горит желанием продолжать общение с Сассексами.

Об этом рассказал королевский эксперт Ричард Иден в Palace Confidential, пишет Express.

Читайте также:

Бекхэмы не хотят общаться с принцем Гарри и Меган Маркл

Дэвид и Виктория долгое время дружили с принцем и его женой. Более того, футболист с супругой также были гостями на свадьбе Гарри и Меган. Однако в последнее время поведение королевской пары вызывает у них отрицательные эмоции.

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: скриншот

Как рассказал Иден, Бекхэмы "ужаснулись" оскорбительными высказываниями Гарри и Меган в сторону других членов королевской семьи. Они не ожидали от них такого поведения, поэтому сейчас больше поддерживают Винздоров.

"Из того, что я слышал, Дэвид и Виктория, были неприятно поражены поведением Меган и Гарри. Для них семья — это все. Они очень близки с родителями с обеих сторон и родственниками. Эта идея пойти на телевидение и нападать на семью... Они просто ужаснулись. Это действительно то, с чем они не согласны", — рассказал журналист.

Какие секреты о принце Гарри открывает его натальная карта - характер и судьба герцога Сассекского
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: скриншот

Как известно, Бекхемы имеют свое влияние не только в Великобритании, но и в США. Поэтому тесное сотрудничество между ними и Сассексами могло быть вполне возможно, но постоянные скандалы вокруг королевской пары сделали свое.

Более того, по словам инсайдеров, Виктория всегда была настроена против Меган, поэтому неудивительно, что спасать эту дружбу Бекхэмы не спешат.

"Правда в том, что Виктория никогда особенно не любила Меган. Она была дружелюбна и приветлива к ней, но не беспокоилась о том, чтобы поддерживать связь", — говорят источники.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон возвращается к своим королевским обязанностям после болезни.

Также мы писали, что принц Уильям приехал поддержать любимую футбольную команду.

принц Гарри Меган Маркл Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм королевская семья зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК