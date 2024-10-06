Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королевскую семью — реакция Бекхэмов

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, похоже, окончательно испортили отношения со своими друзьями Дэвидом и Викторией Бекхэм. Звездная пара не горит желанием продолжать общение с Сассексами.

Об этом рассказал королевский эксперт Ричард Иден в Palace Confidential, пишет Express.

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Дэвид и Виктория долгое время дружили с принцем и его женой. Более того, футболист с супругой также были гостями на свадьбе Гарри и Меган. Однако в последнее время поведение королевской пары вызывает у них отрицательные эмоции.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: скриншот

Как рассказал Иден, Бекхэмы "ужаснулись" оскорбительными высказываниями Гарри и Меган в сторону других членов королевской семьи. Они не ожидали от них такого поведения, поэтому сейчас больше поддерживают Винздоров.

"Из того, что я слышал, Дэвид и Виктория, были неприятно поражены поведением Меган и Гарри. Для них семья — это все. Они очень близки с родителями с обеих сторон и родственниками. Эта идея пойти на телевидение и нападать на семью... Они просто ужаснулись. Это действительно то, с чем они не согласны", — рассказал журналист.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: скриншот

Как известно, Бекхемы имеют свое влияние не только в Великобритании, но и в США. Поэтому тесное сотрудничество между ними и Сассексами могло быть вполне возможно, но постоянные скандалы вокруг королевской пары сделали свое.

Более того, по словам инсайдеров, Виктория всегда была настроена против Меган, поэтому неудивительно, что спасать эту дружбу Бекхэмы не спешат.

"Правда в том, что Виктория никогда особенно не любила Меган. Она была дружелюбна и приветлива к ней, но не беспокоилась о том, чтобы поддерживать связь", — говорят источники.

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