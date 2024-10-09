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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть общий вечерний "ритуал"

9 октября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Принц Уильям готовит коктейли для Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон длится уже много лет. Каждый из супругов заботится друг о друге.

Об одном из вечерних ритуалов королевских супругов рассказало издание The Mirror.

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Одной из милых привычек, которая показывает, насколько прочна их связь, является их ночной ритуал. Принц Уэльский приносит жене особое ночное угощение, когда их дети засыпают.

Один из инсайдеров рассказал, что Уильям и Кейт любят вечером выпить алкогольный напиток. Они часто выбирают освежающий коктейль, а также иногда предпочитают джин-тоник.

Уильям влюбился в Кейт еще в далеком 2001 году во время учебы в университете Сент-Эндрюса. Во время совместной поездки в Кению в 2010 году он сделал ей предложение, и они сыграли громкую свадьбу, за которой наблюдали более 72 миллионов человек.

За 13 лет супружеской жизни у них родилось трое детей: принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

На днях стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл испортили отношения с семьей Бекхэмов. А также Меган Маркл нарвалась на критику из-за своих нарядов на детском мероприятии.

алкоголь Кейт Миддлтон традиции принц Уильям королевская семья

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