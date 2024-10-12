Том Паркер Боулз розповів, чому відмовився від схуднення на Ozempic — подробиці

Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Син британської королеви Каміли, письменник Том Паркер Боулз, розповів про свої спроби схуднути. Член королівської родини навіть був готовий скористатися популярним голлівудським препаратом Ozempic.

Про це Паркер Боулз розповів в інтерв'ю Vogue.

Читайте також:

Том Паркер Боулз пояснив, чому відмовився від Ozempic

49-річний письменник та ресторатор розповів, що не так давно вирішив взятися за свою фізичну форму. Син королеви навіть звернувся до свого лікаря з проханням виписати йому Ozempic, який багато зірок використовують для схуднення.

Однак, Паркер Боулз отримав негативну відповідь від медфахівця. Лікар відмовив письменника вдаватися до таких методів.

"Я подумав, що стаю товстим. Я вже надто старий, щоб перейматися такими речами, але днями я пішов до свого лікаря, якого дуже люблю, і сказав: "Можна мені, будь ласка, Ozempic?". На що він відповів мені: "Відвали", — жартома розповів Паркер Боулз.

Письменник Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Натомість, за словами письменника, лікар порадив йому вживати менше алкоголю, який є дуже калорійним.

"Він сказав: "Ти ж пишеш про їжу. Всі ці зайві калорії надходять від випивки". А я кажу: "Але я не п'ю три дні на тиждень!". "Мене турбують інші чотири дні", — почув я у відповідь. Він підрахував, що щотижнева порція рожевого вина влітку еквівалентна приблизно 18 чізбургерам", — розповів письменник.

Нагадаємо, раніше зірка "Титаніка" зізналася, що скинула дев'ять кілограмів на популярному препараті.

Також співачка Lizzo розкрила секрет свого раціону, на якому скинула 30 кілограмів.