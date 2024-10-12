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Син королеви Каміли зізнався, що хотів схуднути за допомогою Ozempic

12 жовтня 2024 18:14
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Том Паркер Боулз розповів, чому відмовився від схуднення на Ozempic — подробиці
Том Паркер Боулз. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Син британської королеви Каміли, письменник Том Паркер Боулз, розповів про свої спроби схуднути. Член королівської родини навіть був готовий скористатися популярним голлівудським препаратом Ozempic.

Про це Паркер Боулз розповів в інтерв'ю Vogue.

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49-річний письменник та ресторатор розповів, що не так давно вирішив взятися за свою фізичну форму. Син королеви навіть звернувся до свого лікаря з проханням виписати йому Ozempic, який багато зірок використовують для схуднення.

Однак, Паркер Боулз отримав негативну відповідь від медфахівця. Лікар відмовив письменника вдаватися до таких методів.

"Я подумав, що стаю товстим. Я вже надто старий, щоб перейматися такими речами, але днями я пішов до свого лікаря, якого дуже люблю, і сказав: "Можна мені, будь ласка, Ozempic?". На що він відповів мені: "Відвали", — жартома розповів Паркер Боулз.

Письменник Том Паркер Боулз. Фото: Reuters
Письменник Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Натомість, за словами письменника, лікар порадив йому вживати менше алкоголю, який є дуже калорійним.

"Він сказав: "Ти ж пишеш про їжу. Всі ці зайві калорії надходять від випивки". А я кажу: "Але я не п'ю три дні на тиждень!". "Мене турбують інші чотири дні", — почув я у відповідь. Він підрахував, що щотижнева порція рожевого вина влітку еквівалентна приблизно 18 чізбургерам", — розповів письменник.

Нагадаємо, раніше зірка "Титаніка" зізналася, що скинула дев'ять кілограмів на популярному препараті.

Також співачка Lizzo розкрила секрет свого раціону, на якому скинула 30 кілограмів.

дієта письменники королівська родина закордонні зірки схуднення

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