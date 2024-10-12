Том Паркер Боулз розповів, чому відмовився від схуднення на Ozempic — подробиці

Син королеви Каміли зізнався, що хотів схуднути за допомогою Ozempic
Син британської королеви Каміли, письменник Том Паркер Боулз, розповів про свої спроби схуднути. Член королівської родини навіть був готовий скористатися популярним голлівудським препаратом Ozempic.
Про це Паркер Боулз розповів в інтерв'ю Vogue.
Том Паркер Боулз пояснив, чому відмовився від Ozempic
49-річний письменник та ресторатор розповів, що не так давно вирішив взятися за свою фізичну форму. Син королеви навіть звернувся до свого лікаря з проханням виписати йому Ozempic, який багато зірок використовують для схуднення.
Однак, Паркер Боулз отримав негативну відповідь від медфахівця. Лікар відмовив письменника вдаватися до таких методів.
"Я подумав, що стаю товстим. Я вже надто старий, щоб перейматися такими речами, але днями я пішов до свого лікаря, якого дуже люблю, і сказав: "Можна мені, будь ласка, Ozempic?". На що він відповів мені: "Відвали", — жартома розповів Паркер Боулз.
Натомість, за словами письменника, лікар порадив йому вживати менше алкоголю, який є дуже калорійним.
"Він сказав: "Ти ж пишеш про їжу. Всі ці зайві калорії надходять від випивки". А я кажу: "Але я не п'ю три дні на тиждень!". "Мене турбують інші чотири дні", — почув я у відповідь. Він підрахував, що щотижнева порція рожевого вина влітку еквівалентна приблизно 18 чізбургерам", — розповів письменник.
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