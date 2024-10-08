Король Чарльз призупинить лікування від раку – причина

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британський король Чарльз призупинить курс онкотерапії. Зараз монарх проходить щотижневе лікування.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Незабаром британський король та його дружина, королева Камілла, вирушать з офіційним візитом до Австралії, де відвідають Сідней та Канберру. Після чого на Чарльза III чекає державний візит до Самоа, де він візьме участь у зустрічі глав урядів країн Співдружності (CHOGM).

Через це лікарі монарха дозволили йому тимчасово зупинити лікування від онкологічного захворювання. Король відкладе терапію на 11 днів, а одразу ж після повернення відновить курс.

Король Чарльз та королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Як підкреслюють інсайдери, королівська подорож була організована у тісній співпраці з лікарями та зосереджена на тому, аби не нашкодити здоров'ю правителя.

Подейкують, королева Камілла та радники просили короля зменшити темп, однак він наголошує, що відчуває "заряд енергії" від своєї роботи. За словами джерел, для нього було важливо психологічно дотримуватися свого звичного режиму в такий складний час.

Нагадаємо, у січні 2024 року у короля Чарльза діагностували доброякісне новоутворення простати. Після перенесеної операції у монарха виявили онкологічне захворювання.

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