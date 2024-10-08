Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Король Чарльз тимчасово призупинить лікування від раку arrow

Король Чарльз тимчасово призупинить лікування від раку

8 жовтня 2024 07:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Король Чарльз призупинить лікування від раку – причина
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Британський король Чарльз призупинить курс онкотерапії. Зараз монарх проходить щотижневе лікування.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Онкохворий король Чарльз зробить паузу в лікуванні

Незабаром британський король та його дружина, королева Камілла, вирушать з офіційним візитом до Австралії, де відвідають Сідней та Канберру. Після чого на Чарльза III чекає державний візит до Самоа, де він візьме участь у зустрічі глав урядів країн Співдружності (CHOGM).

Через це лікарі монарха дозволили йому тимчасово зупинити лікування від онкологічного захворювання. Король відкладе терапію на 11 днів, а одразу ж після повернення відновить курс.

Король Великої Британії з дружиною
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Як підкреслюють інсайдери, королівська подорож була організована у тісній співпраці з лікарями та зосереджена на тому, аби не нашкодити здоров'ю правителя.

Подейкують, королева Камілла та радники просили короля зменшити темп, однак він наголошує, що  відчуває "заряд енергії" від своєї роботи. За словами джерел, для нього було важливо психологічно дотримуватися свого звичного режиму в такий складний час.

Нагадаємо, у січні 2024 року у короля Чарльза діагностували доброякісне новоутворення простати. Після перенесеної операції у монарха виявили онкологічне захворювання.

Днями стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл зіпсували стосунки з родиною Бекхемів.

Раніше Меган Маркл нарвалася на критику через своє вбрання на дитячому заході.

рак лікування король Чарльз ІІІ королівська родина онкологія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників