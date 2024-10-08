Король Чарльз приостановит лечение от рака – причина

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британский король Чарльз временно приостановит курс онкотерапии. В настоящее время монарх проходит еженедельное лечение.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Вскоре британский король и его жена, королева Камилла, отправятся с официальным визитом в Австралию, где посетят Сидней и Канберру. После чего Чарльза III ждет государственный визит в Самоа, где он примет участие во встрече глав правительств стран Содружества (CHOGM).

В связи с этим врачи монарха позволили ему приостановить лечение от онкологического заболевания. Король отложит терапию на 11 дней, а сразу после возвращения возобновит курс.

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Как подчеркивают инсайдеры, королевское путешествие было организовано в тесном сотрудничестве с врачами и сосредоточено на том, чтобы не навредить здоровью правителя.

Говорят, королева Камилла и советники просили короля снизить темп, однако он отмечает, что чувствует "заряд энергии" от своей работы. По словам источников, для него было важно психологически соблюдать свой привычный режим в столь сложное время.

Напомним, в январе 2024 года у короля Чарльза диагностировали доброкачественное новообразование простаты. После перенесенной операции у монарха обнаружили онкологическое заболевание.

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