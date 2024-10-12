Том Паркер Боулз рассказал, почему отказался от похудения на Ozempic.

Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Сын британской королевы Камилы, писатель Том Паркер Боулз, рассказал о своих попытках похудеть. Член королевской семьи даже готов был воспользоваться популярным голливудским препаратом Ozempic.

Об этом Паркер Боулз рассказал в интервью Vogue.

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49-летний писатель и ресторатор рассказал, что недавно решил взяться за свою физическую форму. Сын королевы даже обратился к своему врачу с просьбой выписать ему Ozempic, который многие звезды используют для похудения.

Однако Паркер Боулз получил отрицательный ответ от медспециалиста. Врач отказал писателю прибегать к таким методам.

"Я подумал, что становлюсь толстым. Я уже слишком стар, чтобы беспокоиться о таких вещах, но на днях я пошел к своему врачу, которого очень люблю, и сказал: "Можно мне, пожалуйста, Ozempic?" На что он ответил мне: "Отвали", — шутя, рассказал Паркер Боулз.

Писатель Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Зато, по словам писателя, врач посоветовал ему употреблять меньше алкоголя, который очень калорийный.

"Он сказал: "Ты же пишешь о еде. Все эти лишние калории поступают от выпивки." А я говорю: "Но я не пью три дня в неделю!". "Меня беспокоят остальные четыре дня", — услышал я в ответ. Он подсчитал, что еженедельная порция розового вина летом эквивалентна примерно 18 чизбургерам", — рассказал писатель.

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