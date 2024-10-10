Кеті Бейтс розповіла, як скинула 45 кілограмів - подробиці

Кеті Бейтс. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Кеті Бейтс поділилася подробицями свого схуднення. Зірка зізналася, що скинула зайві кілограми не лише за допомогою дієти.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю People Wednesday.

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Кеті Бейтс зізналася у використанні Ozempic для схуднення

Протягом останній семи років зірка "Американської історії жахів" та "Титаніку" скинула понад 45 кілограмів зайвої ваги.

Як розповіла Бейтс, досягнути гарного результату їй допомагали дієти та здоровий спосіб життя. Акторка дійсно дотримувалася правильного харчування та змінила свої звички.

Такий метод призвів до того, що Бейтс схудла на 36 кілограмів.

Однак, ще дев'ять кілограмів акторці все ж таки допоміг скинути відомий препарат Ozempic. Зірка не заперечує те, що використовувала його, але наголошує, що не варто списувати її результат лише на дію ліків.

"Було багато розмов про те, що я зміг зробити це лише завдяки Ozempic. Але я маю переконати людей, що це була важка праця, особливо під час пандемії. Дуже важко сказати, що з тебе досить", — поділилася знаменитість.

Акторка Кеті Бейтс. Фото: Reuters

Зараз Бейтс намагається не переїдати та відмовляється від їжу після восьмої вечора. Також 76-річна зірка планує розпочати тренування.

Як раніше ділилася Бейтс, серйозним поштовхом для схуднення для акторки став її діагноз. 2017 року в неї діагностували діабет другого типу.

"Я їла, бо боялася, і їла, бо це був удар по моїй самооцінці. Діабет є в моїй родині, і я бачила, через що пройшов мій батько. Йому ампутували ногу. Одна з моїх сестер дуже серйозно ставиться до цього, і це налякало мене. Просто налякало", — розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше триразова лауреатка "Ґреммі" розповіла, як схудла на 27 кілограмів.

Також дієтолог прокоментував раціон Кеті Перрі, яка скинула 10 кілограмів.