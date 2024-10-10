Кэти Бейтс рассказала, как сбросила 45 килограммов.

Кэти Бейтс. Фото: Reuters

Голливудская актриса Кэти Бейтс поделилась подробностями своего похудения. Звезда призналась, что сбросила лишние килограммы не только с помощью диеты.

Об этом знаменитость рассказала в интервью People Wednesday.

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Кэти Бейтс призналась в использовании Ozempic для похудения

За последние семь лет звезда "Американской истории ужасов" и "Титаника" сбросила более 45 килограммов лишнего веса.

Как рассказала Бейтс, добиться хорошего результата ей помогали диеты и здоровый образ жизни. Актриса действительно придерживалась правильного питания и изменила свои привычки.

Такой метод привел к тому, что Бэйтс похудела на 36 кг.

Однако еще девять килограммов актрисе все же помог сбросить известный препарат Ozempic. Звезда не отрицает то, что использовала его, но подчеркивает, что не стоит списывать ее результат только на действие лекарства.

"Было много разговоров о том, что я смог сделать это только благодаря Ozempic. Но я должна убедить людей, что это был тяжелый труд, особенно во время пандемии. Очень трудно сказать, что с тебя достаточно", — поделилась знаменитость.

Актриса Кэти Бейтс. Фото: Reuters

Сейчас Бейтс пытается не переедать и отказывается от еды после восьми вечера. Также 76-летняя звезда планирует приступить к тренировкам.

Как ранее делилась Бейтс, серьезным толчком для похудения для актрисы стал ее диагноз. 2017 у нее диагностировали диабет второго типа.

"Я ела, потому что боялась, и ела, потому что это был удар по моей самооценке. Диабет есть в моей семье, и я видела, из-за чего прошел мой отец. Ему ампутировали ногу. Одна из моих сестер очень серьезно относится к этому, и это испугало меня. Просто испугало", — рассказала звезда.

Напомним, ранее трехкратная лауреатка "Грэмми" рассказала, как похудела на 27 килограммов.

Также диетолог прокомментировал рацион Кэти Перри, сбросившей 10 килограммов.