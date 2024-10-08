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Зірка TikTok та матір трьох дітей розкрила секрет ідеальної фігури

8 жовтня 2024 18:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Блогерка Інді Клінтон поділилася, як худла після пологів
Блогер Інді Клінтон. Фото: instagram.com/indyclinton/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Популярна у мережі TikTok блогерка Інді Клінтон поділилась, як їй вдається тримати себе у формі після народження трьох дітей. Дівчина впевнена у тому, що досягти крутих результатів допоможе лише дисципліна.

Про це пише Daily Mail.

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Дівчина зізналася, що тримати ідеальну вагу їй допомагають регулярні заняття спортом та здорове харчування.

"Єдине, що не можна купити в наш час — це бути у формі. Сьогодні всі хочуть найлегшого варіанту, і небагато людей мають дисципліну, щоб докласти зусиль та побачити крутий результат", — поділилася Інді Клінтон.

Дівчина також пройшла 8-тижневий марафон спорту та харчування, якій дався їй дуже непросто.

Рецепти схуднення
Блогер Інді Клінтон з дітьми. Фото: instagram.com/indyclinton/
Блогер про схуднення
Фігура блогерки Інді Клінтон. Фото: instagram.com/indyclinton/

"Чесно кажучи, я думала, що здамся на півдорозі, але я така щаслива, що залишилася рішучою і довірилася процесу. Я довела не лише собі, а й своїм дітям, що якщо ти чогось прагнеш і не здаєшся, то досягаєш хороших результатів", — додала вона.

Інді має понад 1,5 мільйона підписників у TikTok та разом з чоловіком виховує трьох дітей: сина Наві, якому три роки, доньку Бембі, якій один рік, і доньку Соул, якій десять місяців. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська виконавиця Lizzo поділилась успіхами свого схуднення. Також ми розповідали, що тренер американської акторки Дженніфер Еністон поділився секретами ідеальної фігури зірки.

спорт дієта соцмережі закордонні зірки схуднення

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