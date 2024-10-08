Блогерка Інді Клінтон поділилася, як худла після пологів

Блогер Інді Клінтон. Фото: instagram.com/indyclinton/

Популярна у мережі TikTok блогерка Інді Клінтон поділилась, як їй вдається тримати себе у формі після народження трьох дітей. Дівчина впевнена у тому, що досягти крутих результатів допоможе лише дисципліна.

Про це пише Daily Mail.

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Дівчина зізналася, що тримати ідеальну вагу їй допомагають регулярні заняття спортом та здорове харчування.

"Єдине, що не можна купити в наш час — це бути у формі. Сьогодні всі хочуть найлегшого варіанту, і небагато людей мають дисципліну, щоб докласти зусиль та побачити крутий результат", — поділилася Інді Клінтон.

Дівчина також пройшла 8-тижневий марафон спорту та харчування, якій дався їй дуже непросто.

Блогер Інді Клінтон з дітьми. Фото: instagram.com/indyclinton/

Фігура блогерки Інді Клінтон. Фото: instagram.com/indyclinton/

"Чесно кажучи, я думала, що здамся на півдорозі, але я така щаслива, що залишилася рішучою і довірилася процесу. Я довела не лише собі, а й своїм дітям, що якщо ти чогось прагнеш і не здаєшся, то досягаєш хороших результатів", — додала вона.

Інді має понад 1,5 мільйона підписників у TikTok та разом з чоловіком виховує трьох дітей: сина Наві, якому три роки, доньку Бембі, якій один рік, і доньку Соул, якій десять місяців.

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