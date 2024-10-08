Блоггерша Инди Клинтон поделилась, как худела после родов

Блоггер Инди Клинтон. Фото: instagram.com/indyclinton/

Популярный в сети TikTok блогер Инди Клинтон поделилась, как ей удается держать себя в форме после рождения троих детей. Девушка уверена в том, что добиться крутых результатов поможет только дисциплина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Девушка призналась, что держать идеальный вес помогают ей регулярные занятия спортом и здоровое питание.

"Единственное, что нельзя купить в наше время — это быть в форме. Сегодня все хотят самого легкого варианта, и у многих людей есть дисциплина, чтобы приложить усилия и увидеть крутой результат", — поделилась Инди Клинтон.

Девушка также прошла 8-недельный марафон спорта и питания, которому дался ей очень непросто.

Блоггер Инди Клинтон с детьми. Фото: instagram.com/indyclinton/

Фигура блоггера Инди Клинтон. Фото: instagram.com/indyclinton/

"Честно говоря, я думала, что сдамся на полпути, но я так счастлива, что осталась решительной и доверилась процессу. Я доказала не только себе, но и своим детям, что если ты чего-то стремишься и не сдаешься, то достигаешь хороших результатов", — добавила она.

Индия имеет более 1,5 миллиона подписчиков в TikTok и вместе с мужем воспитывает троих детей: сына Нави, которому три года, дочь Бемби, которой один год, и дочь Соул, которой десять месяцев.

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