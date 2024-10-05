Келлі Кларксон схудла на 27 кг без Оземпіка

Американська співачка, ведуча Келлі Кларксон. Фото: Instagram/kellyclarkson

Американська співачка Келлі Кларксон пропустила зйомки власного шоу через проблеми зі здоров’ям. В мережі почали обговорювати, чи не пов’язано це зі схудненням. 42-річна титулована артистка схудла за останні час на 27 кг.

Про це повідомляє видання Women’s Health.

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Схуднення Келлі Кларксон

За словами триразової лауреатки премії "Ґреммі", вона не приймала медичний препарат Оземпік, на якому худнуть чимало голлівудських та в цілому закордонних знаменитостей. Від нього чимало побічних симптомів, бо він призначений зовсім для іншого — лікування діабету.

Хоча проблеми з цукром в Келлі є, вона відмовилась від Оземпіка. Втім, приймає інші ліки. У грудні 2023 року Келлі вперше натякнула на свою втрату ваги у своєму ток-шоу. Причому поступово худнути Кларксон почала ще 2018 року.

"Я знаю, що індустрія любить втрату ваги, але для мене це була не вага. Я була дуже нещасливою у Лос-Анджелесі, причому протягом кількох років. Мені потрібен був новий старт. Тому я переїхала в Нью-Йорк і змінила своє життя", — розповіла Келлі.

Схуднення Келлі Кларксон. Фото: X/PageSix

За словами Кларксон, в американському мегаполісі на східному узбережжі вона почала більше рухатися. Декілька разів на добу вона вигулює собак в парку. Келлі також почала вносити зміни у свою дієту та оздоровчі практики, що зрештою допомогло доповнити її здоровий спосіб життя.

"Я їм здорові суміші. Я схудла, тому що слухала свого лікаря — кілька років я цього не робила. Білкова дієта для мене корисна. Я дівчина з Техасу, тому я люблю м’ясо — вибачте, вегетаріанці", — зазначила Келлі.

Попри зміни в раціоні, Кларксон не відмовляє собі в солодкому. Щоправда, здебільшого це обмежується замороженими йогуртами.

Також Келлі згадувала про книгу "Парадокс рослин" доктора Стівена Гандрі. Деякий час зірка сиділа на дієті "Рослинний парадокс" — їжа без лектинів, яка виключає квасолю, бобові, цільні зерна, певні овочі та молочні продукти. Це, за словами Келлі, допомогло їй відновити роботу щитоподібної залози, з якою в неї були проблеми.

"Я більше не займаюся медициною через цю книгу. В основному вона розповідає про те, як ми готуємо їжу, без ГМО, без пестицидів, харчуючись справді органічними продуктами. Тоді, чесно кажучи, я взагалі не тренувалась", — зазначила Келлі.

Щодо пропуску зйомок свого шоу — співачка та її менеджмент пояснили це застудою та нездужанням.

Важливо!!! Не займайтеся самолікуванням, схудненням та іншими маніпуляцій з організмом. Зверніться за консультацією до спеціалістів.

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