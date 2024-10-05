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Триразова лауреатка "Ґреммі" схудла на 27 кг — каже, що Оземпік не приймала

5 жовтня 2024 18:14
Віталій Ковальчук - Редактор
Келлі Кларксон схудла на 27 кг без Оземпіка
Американська співачка, ведуча Келлі Кларксон. Фото: Instagram/kellyclarkson
Віталій Ковальчук - Редактор

Американська співачка Келлі Кларксон пропустила зйомки власного шоу через проблеми зі здоров’ям. В мережі почали обговорювати, чи не пов’язано це зі схудненням. 42-річна титулована артистка схудла за останні час на 27 кг. 

Про це повідомляє видання Women’s Health.

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Схуднення Келлі Кларксон

За словами триразової лауреатки премії "Ґреммі", вона не приймала медичний препарат Оземпік, на якому худнуть чимало голлівудських та в цілому закордонних знаменитостей. Від нього чимало побічних симптомів, бо він призначений зовсім для іншого — лікування діабету.

Хоча проблеми з цукром в Келлі є, вона відмовилась від Оземпіка. Втім, приймає інші ліки. У грудні 2023 року Келлі вперше натякнула на свою втрату ваги у своєму ток-шоу. Причому поступово худнути Кларксон почала ще 2018 року.

"Я знаю, що індустрія любить втрату ваги, але для мене це була не вага. Я була дуже нещасливою у Лос-Анджелесі, причому протягом кількох років. Мені потрібен був новий старт. Тому я переїхала в Нью-Йорк і змінила своє життя", — розповіла Келлі. 

Келлі Кларксон
Схуднення Келлі Кларксон. Фото: X/PageSix

За словами Кларксон, в американському мегаполісі на східному узбережжі вона почала більше рухатися. Декілька разів на добу вона вигулює собак в парку.  Келлі також почала вносити зміни у свою дієту та оздоровчі практики, що зрештою допомогло доповнити її здоровий спосіб життя.

"Я їм здорові суміші. Я схудла, тому що слухала свого лікаря — кілька років я цього не робила. Білкова дієта для мене корисна. Я дівчина з Техасу, тому я люблю м’ясо — вибачте, вегетаріанці", — зазначила Келлі.

Попри зміни в раціоні, Кларксон не відмовляє собі в солодкому. Щоправда, здебільшого це обмежується замороженими йогуртами.

Також Келлі згадувала про книгу "Парадокс рослин" доктора Стівена Гандрі. Деякий час зірка сиділа на дієті "Рослинний парадокс" — їжа без лектинів, яка виключає квасолю, бобові, цільні зерна, певні овочі та молочні продукти. Це, за словами Келлі, допомогло їй відновити роботу щитоподібної залози, з якою в неї були проблеми. 

"Я більше не займаюся медициною через цю книгу. В основному вона розповідає про те, як ми готуємо їжу, без ГМО, без пестицидів, харчуючись справді органічними продуктами. Тоді, чесно кажучи, я взагалі не тренувалась", — зазначила Келлі.

Щодо пропуску зйомок свого шоу — співачка та її менеджмент пояснили це застудою та нездужанням.

Важливо!!! Не займайтеся самолікуванням, схудненням та іншими маніпуляцій з організмом. Зверніться за консультацією до спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська виконавиця Lizzo поділилась успіхами свого схуднення. Також ми розповідали, що тренер американської акторки Дженніфер Еністон поділився секретами ідеальної фігури зірки.

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