Келли Кларксон похудела на 27 кг без Оземпика

Трехкратная лауреатка "Грэмми" похудела на 27 кг — говорит, что Оземпик не принимала
Американская певица Келли Кларксон пропустила съемки собственного шоу из-за проблем со здоровьем. В сети начали обсуждать, не связано ли это с похудением. 42-летняя титулованная артистка похудела за последнее время на 27 кг.
Об этом сообщает издание Women's Health.
Похудение Келли Кларксон
По словам трехкратной лауреатки премии "Грэмми", она не принимала медицинский препарат Оземпик, на котором худеют немало голливудских и в целом зарубежных знаменитостей. От него немало побочных симптомов, потому что он предназначен для другого — лечения диабета.
Хотя проблемы с сахаром у Келли есть, она отказалась от Оземпика. Впрочем, принимает другое лекарство. В декабре 2023 года Келли впервые намекнула на свою потерю веса в своем ток-шоу. Причем постепенно худеть Кларксон начала еще в 2018 году.
"Я знаю, что индустрия любит потерю веса, но для меня это был не вес. Я была очень несчастлива в Лос-Анджелесе, причем в течение нескольких лет. Мне нужен был новый старт. Поэтому я переехала в Нью-Йорк и изменила свою жизнь", — рассказала Келли.
По словам Кларксон, в американском мегаполисе на восточном побережье она начала больше двигаться. Несколько раз в сутки она выгуливает собак в парке. Келли также начала вносить изменения в свою диету и оздоровительные практики, что помогло дополнить ее здоровый образ жизни.
"Я ем здоровые смеси. Я похудела, потому что слушала своего врача — несколько лет я этого не делала. Белковая диета для меня полезна. Я девушка из Техаса, поэтому я люблю мясо — извините, вегетарианцы", — отметила Келли.
Несмотря на изменения в рационе, Кларксон не отказывает себе в сладком. Правда, в большинстве своем это ограничивается замороженными йогуртами.
Также Келли упоминала о книге "Парадокс растений" доктора Стивена Гандри. Некоторое время звезда сидела на диете "Растительный парадокс" — еда без лектинов, исключающая фасоль, бобовые, цельные зерна, овощи и молочные продукты. Это, по словам Келли, помогло ей возобновить работу щитовидной железы, с которой у нее были проблемы.
"Я больше не занимаюсь медициной из-за этой книги. В основном она рассказывает о том, как мы готовим еду, без ГМО, без пестицидов, питаясь действительно органическими продуктами. Тогда, честно говоря, я вообще не тренировалась", — отметила Келли.
Что касается пропуска съемок своего шоу — певица и ее менеджмент объяснили это простудой и недомоганием.
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