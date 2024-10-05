Келли Кларксон похудела на 27 кг без Оземпика

Американская певица, ведущая Келли Кларксон. Фото: Instagram/kellyclarkson

Американская певица Келли Кларксон пропустила съемки собственного шоу из-за проблем со здоровьем. В сети начали обсуждать, не связано ли это с похудением. 42-летняя титулованная артистка похудела за последнее время на 27 кг.

Об этом сообщает издание Women's Health.

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Похудение Келли Кларксон

По словам трехкратной лауреатки премии "Грэмми", она не принимала медицинский препарат Оземпик, на котором худеют немало голливудских и в целом зарубежных знаменитостей. От него немало побочных симптомов, потому что он предназначен для другого — лечения диабета.

Хотя проблемы с сахаром у Келли есть, она отказалась от Оземпика. Впрочем, принимает другое лекарство. В декабре 2023 года Келли впервые намекнула на свою потерю веса в своем ток-шоу. Причем постепенно худеть Кларксон начала еще в 2018 году.

"Я знаю, что индустрия любит потерю веса, но для меня это был не вес. Я была очень несчастлива в Лос-Анджелесе, причем в течение нескольких лет. Мне нужен был новый старт. Поэтому я переехала в Нью-Йорк и изменила свою жизнь", — рассказала Келли.

Похудение Келли Кларксон. Фото: X/PageSix

По словам Кларксон, в американском мегаполисе на восточном побережье она начала больше двигаться. Несколько раз в сутки она выгуливает собак в парке. Келли также начала вносить изменения в свою диету и оздоровительные практики, что помогло дополнить ее здоровый образ жизни.

"Я ем здоровые смеси. Я похудела, потому что слушала своего врача — несколько лет я этого не делала. Белковая диета для меня полезна. Я девушка из Техаса, поэтому я люблю мясо — извините, вегетарианцы", — отметила Келли.

Несмотря на изменения в рационе, Кларксон не отказывает себе в сладком. Правда, в большинстве своем это ограничивается замороженными йогуртами.

Также Келли упоминала о книге "Парадокс растений" доктора Стивена Гандри. Некоторое время звезда сидела на диете "Растительный парадокс" — еда без лектинов, исключающая фасоль, бобовые, цельные зерна, овощи и молочные продукты. Это, по словам Келли, помогло ей возобновить работу щитовидной железы, с которой у нее были проблемы.

"Я больше не занимаюсь медициной из-за этой книги. В основном она рассказывает о том, как мы готовим еду, без ГМО, без пестицидов, питаясь действительно органическими продуктами. Тогда, честно говоря, я вообще не тренировалась", — отметила Келли.

Что касается пропуска съемок своего шоу — певица и ее менеджмент объяснили это простудой и недомоганием.

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