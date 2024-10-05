Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Трехкратная лауреатка "Грэмми" похудела на 27 кг — говорит, что Оземпик не принимала arrow

Трехкратная лауреатка "Грэмми" похудела на 27 кг — говорит, что Оземпик не принимала

5 октября 2024 18:14
Виталий Ковальчук - Редактор
Келли Кларксон похудела на 27 кг без Оземпика
Американская певица, ведущая Келли Кларксон. Фото: Instagram/kellyclarkson
Виталий Ковальчук - Редактор

Американская певица Келли Кларксон пропустила съемки собственного шоу из-за проблем со здоровьем. В сети начали обсуждать, не связано ли это с похудением. 42-летняя титулованная артистка похудела за последнее время на 27 кг.

Об этом сообщает издание Women's Health.

Читайте также:

Похудение Келли Кларксон

По словам трехкратной лауреатки премии "Грэмми", она не принимала медицинский препарат Оземпик, на котором худеют немало голливудских и в целом зарубежных знаменитостей. От него немало побочных симптомов, потому что он предназначен для другого — лечения диабета.

Хотя проблемы с сахаром у Келли есть, она отказалась от Оземпика. Впрочем, принимает другое лекарство. В декабре 2023 года Келли впервые намекнула на свою потерю веса в своем ток-шоу. Причем постепенно худеть Кларксон начала еще в 2018 году.

"Я знаю, что индустрия любит потерю веса, но для меня это был не вес. Я была очень несчастлива в Лос-Анджелесе, причем в течение нескольких лет. Мне нужен был новый старт. Поэтому я переехала в Нью-Йорк и изменила свою жизнь", — рассказала Келли.

Келли Кларксон
Похудение Келли Кларксон. Фото: X/PageSix

По словам Кларксон, в американском мегаполисе на восточном побережье она начала больше двигаться. Несколько раз в сутки она выгуливает собак в парке. Келли также начала вносить изменения в свою диету и оздоровительные практики, что помогло дополнить ее здоровый образ жизни.

"Я ем здоровые смеси. Я похудела, потому что слушала своего врача несколько лет я этого не делала. Белковая диета для меня полезна. Я девушка из Техаса, поэтому я люблю мясо извините, вегетарианцы", — отметила Келли.

Несмотря на изменения в рационе, Кларксон не отказывает себе в сладком. Правда, в большинстве своем это ограничивается замороженными йогуртами.

Также Келли упоминала о книге "Парадокс растений" доктора Стивена Гандри. Некоторое время звезда сидела на диете "Растительный парадокс" — еда без лектинов, исключающая фасоль, бобовые, цельные зерна, овощи и молочные продукты. Это, по словам Келли, помогло ей возобновить работу щитовидной железы, с которой у нее были проблемы.

"Я больше не занимаюсь медициной из-за этой книги. В основном она рассказывает о том, как мы готовим еду, без ГМО, без пестицидов, питаясь действительно органическими продуктами. Тогда, честно говоря, я вообще не тренировалась", — отметила Келли.

Что касается пропуска съемок своего шоу  певица и ее менеджмент объяснили это простудой и недомоганием. 

Важно!!! Не занимайтесь самолечением, похудением и другими манипуляциями с организмом. Обратитесь за консультацией к специалистам.

Напомним, ранее мы писали, что американская исполнительница Lizzo поделилась успехами своего похудения. Также мы рассказывали, что тренер американской актрисы Дженнифер Энистон поделился секретами идеальной фигуры звезды.

еда диета зарубежные звезды похудение певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

18:20 Опасная болезнь на Николаевщине — два человека скончались

18:07 Последнее тепло перед затяжными дождями — прогноз погоды в Харькове на завтра

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

18:06 Запад предлагает Украине членство в НАТО в обмен на ВОТ — что говорят в ОП

17:48 Девятиэтажку в Сергеевке возобновят до конца года — фото

17:38 Осенние грозы и дожди сунутся в Украину — прогноз погоды на завтра

17:30 В Харьковской области лесник устраивал гулянья для оккупантов — что решил суд

17:16 В Киеве завтра резко испортится погода — синоптики предупредили об опасности

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

18:20 Опасная болезнь на Николаевщине — два человека скончались

18:07 Последнее тепло перед затяжными дождями — прогноз погоды в Харькове на завтра

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

18:06 Запад предлагает Украине членство в НАТО в обмен на ВОТ — что говорят в ОП

17:48 Девятиэтажку в Сергеевке возобновят до конца года — фото

17:38 Осенние грозы и дожди сунутся в Украину — прогноз погоды на завтра

17:30 В Харьковской области лесник устраивал гулянья для оккупантов — что решил суд

17:16 В Киеве завтра резко испортится погода — синоптики предупредили об опасности

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке