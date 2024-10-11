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Lizzo розкрила свій раціон, за допомогою якого скинула майже 30 кілограмів

11 жовтня 2024 18:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Lizzo схудла на 30 кілограмів — дієта співачки
Американська співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Lizzo поділилася своїм меню, яке допомогло їй позбавитися від зайвих кілограмів. Її раціон складається із овочів та продуктів із високим вмістом тваринного білка.

Про це пише Page Six.

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Дієта Lizzo

Співачка починає свій день із води з лимоном. Згодом вона готує на сніданок омлет з яєчних білків та гамбургер з цвітної капусти. Обідає зірка зазвичай салатом з курчати з "великою кількістю гірчиці" та домашнім персиковим чаєм.

На вечерю Lizzo готує курку-гриль з морквою та спаржею.

Співачка, яка раніше була вегетаріанкою, вирішила повернути м'ясо в свій раціон під час поїздки до Японії.

"Коли я приїхала до Японії, я була в захваті від того, наскільки чистою і смачною була їхня їжа. Я поласувала свіжими суші та яєчнею і була вражена тим, як добре почувалося моє тіло наступного дня", — поділилася зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Після тривалих експериментів із харчуванням, зірка з'ясувала, що тваринні білки роблять її більш енергійною та допомагають схуднути.

Нагадаємо, раніше триразова лауреатка "Ґреммі" розповіла, як схудла на 27 кілограмів. А також співачка Наталія Могилевська поділилася рецептом печива, яке не дасть зірватися під час дієти.

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