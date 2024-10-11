Lizzo похудела на 30 килограммов – диета певицы

Американская певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Известная американская певица Lizzo поделилась своим меню, которое помогло ей избавиться от лишних килограммов. Ее рацион состоит из овощей и продуктов с высоким содержанием животного белка.

Об этом пишет Page Six.

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Диета Lizzo

Певица начинает свой день с воды с лимоном. Затем она готовит на завтрак омлет из яичных белков и гамбургер из цветной капусты. Обедает звезда обычно салатом из цыпленка с "большим количеством горчицы" и домашним персиковым чаем.

На ужин Lizzo готовит курицу-гриль с морковью и спаржей.

Певица, которая раньше была вегетарианкой, решила вернуть мясо в свой рацион во время поездки в Японию.

"Когда я приехала в Японию, я была в восторге от того, насколько чистой и вкусной была их еда. Я полакомилась свежими суши и яичницей и была поражена тем, как хорошо чувствовалось мое тело на следующий день", — поделилась звезда.

После длительных экспериментов с питанием звезда выяснила, что животные белки делают ее более энергичной и помогают похудеть.

Напомним, ранее трехкратная лауреатка "Грэмми" рассказала, как похудела на 27 килограммов. Также певица Наталья Могилевская поделилась рецептом печенья, которое не даст сорваться во время диеты.