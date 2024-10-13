Донька Емінема повідомила стать своєї дитини - фото

Гейлі Джейд Мазерс. Фото: instagram.com/hailiejade

Донька репера Емінема Гейлі Джейд Мазерс та її чоловік Еван МакКлінток нарешті дізналися стать майбутньої дитини. Пара не стала тягнути та одразу розповіла про це шанувальникам.

Новину Гейлі та Еван повідомили у своєму подкасті на YouTube.

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Молоде подружжя не стало влаштовувати популярну вечірку gender-party, а обрало розділити цей особливий момент лише удвох.

Гейлі та Еван вирішили лопнути кульку із кольоровими конфетті просто під час запису відео у студії. Рожевий колір паперу позначав би дівчинку, а блакитний — хлопчика.

Тож у хвилюючий момент Гейлі проколола кульку та з неї посипалися блакитні конфетті.

"Це хлопчик!" — радісно вигукнуло подружжя.

Донька Емінема з чоловіком повідомили стать первістка. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, раніше донька Емінема розповіла кумедну історію про те, як приховувала вагітність від батька.

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