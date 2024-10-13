Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Емінема розсекретила стать свого первістка arrow

Донька Емінема розсекретила стать свого первістка

13 жовтня 2024 10:05
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Донька Емінема повідомила стать своєї дитини - фото
Гейлі Джейд Мазерс. Фото: instagram.com/hailiejade
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Донька репера Емінема Гейлі Джейд Мазерс та її чоловік Еван МакКлінток нарешті дізналися стать майбутньої дитини. Пара не стала тягнути та одразу розповіла про це шанувальникам.

Новину Гейлі та Еван повідомили у своєму подкасті на YouTube.

Читайте також:

Донька Емінема розкрила стать первістка

Молоде подружжя не стало влаштовувати популярну вечірку gender-party, а обрало розділити цей особливий момент лише удвох.

Гейлі та Еван вирішили лопнути кульку із кольоровими конфетті просто під час запису відео у студії. Рожевий колір паперу позначав би дівчинку, а блакитний — хлопчика.

Тож у хвилюючий момент Гейлі проколола кульку та з неї посипалися блакитні конфетті.

"Це хлопчик!" — радісно вигукнуло подружжя. 

Донька Емінема з чоловіком повідомили стать первістка
Донька Емінема з чоловіком повідомили стать первістка. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, раніше донька Емінема розповіла кумедну історію про те, як приховувала вагітність від батька.

Також ми писали, що зірка "Голосу країни" вперше вийшла заміж.

діти Емінем вагітність закордонні зірки донька

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:08 Розстріл військових на Курщині — Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ

10:54 В одеської 122-ї окремої бригади ТрО змінився командир — хто ним став

10:53 Шмигаль анонсував створення штабу для підготовки до опалювального сезону

10:49 Окупанти атакували Харківську область — п'ятеро поранених

10:24 У Курській області окупанти розстріляли дев'ять бійців ЗСУ, — DeepState

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:23 В Одесі на ходу горів трамвай — фото

09:56 Окупанти завдали 329 ударів по Запорізькій області за добу — є поранені

09:53 Сьогодні в Одесі знову не буде світла — причини

09:38 У США чоловік відкрив вогонь біля університету — є загиблий та поранені

09:23 На Львівщині ухилянт підробив документи для виїзду за кордон — що вирішив суд

11:08 Розстріл військових на Курщині — Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ

10:54 В одеської 122-ї окремої бригади ТрО змінився командир — хто ним став

10:53 Шмигаль анонсував створення штабу для підготовки до опалювального сезону

10:49 Окупанти атакували Харківську область — п'ятеро поранених

10:24 У Курській області окупанти розстріляли дев'ять бійців ЗСУ, — DeepState

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

10:23 В Одесі на ходу горів трамвай — фото

09:56 Окупанти завдали 329 ударів по Запорізькій області за добу — є поранені

09:53 Сьогодні в Одесі знову не буде світла — причини

09:38 У США чоловік відкрив вогонь біля університету — є загиблий та поранені

09:23 На Львівщині ухилянт підробив документи для виїзду за кордон — що вирішив суд

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник