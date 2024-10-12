Інесса Грицаєнко з Голосу країни-12 вийшла заміж - фото, відео

Інесса Грицаєнко. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко більше не холостячка. Менш ніж через місяць після новини про заручини співачка зіграла весілля зі своїм обранцем.

Кадри зі святкової події з'явилися в Instagram виконавиці.

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Вишукане весілля відбулося у заміському комплексі неподалік Києва. Фіналістка "Голосу країни-12" та її обранець обмінялися обітницями просто неба в колі рідних та найближчих друзів.

Для церемонії Інесса обрала розкішну білу сукню з мереживом, розшиту квітами, та довгу фату. В руках наречена тримала ніжний букет з білих квітів.

Інесса Грицаєнко вийшла заміж. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Чоловік співачки віддав перевагу класичному чорному костюму та білій сорочці. До речі, Інесса досі нічого не розповіла фанатам про свого обранця. Виконавиця не показує його обличчя, проте з соцмереж стало відомо, що прізвище її чоловіка Киріянов.

Інесса Грицаєнко з чоловіком. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Після першого танцю молодят Інесса змінила вбрання — співачка переодяглася у атласну білу сукню з пишною спідницею та відкритими плечима.

Не обійшлося на весіллі й без зіркових гостей. Привітати подружжя прийшов лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танцинець з обраницею Юліаною. Разом із молодятами вони взяли участь у різних конкурсах, а також Сергій виконав для них декілька своїх пісень.

Інесса Грицаєнко та Сергій Танчинець. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Співачка вже встигла подякувати усім своїм шанувальникам за привітання у соцмережах та пообіцяла згодом поділитися іншими кадрами зі свята.

Нагадаємо, Олександр Педан зворушливо звернувся до дружини у річницю їхнього весілля.

Раніше стало відомо, що колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія стане батьком вдруге.