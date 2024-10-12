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Звезда "Голосу країни" вышла замуж — кадры со сказочной свадьбы

12 октября 2024 15:41
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Инесса Грицаенко из Голоса страны-12 вышла замуж - фото, видео
Инесса Грицаенко. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко больше не холостячка. Менее чем через месяц после новости о помолвке певица сыграла свадьбу со своим избранником.

Кадры праздничного события появились в Instagram исполнительницы.

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Инесса Грицаенко вышла замуж

Изысканная свадьба состоялась в загородном комплексе недалеко от Киева. Финалистка "Голосу країни-12" и ее избранник обменялись клятвами под открытым небом в кругу родных и ближайших друзей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olya_Ovdiienko (@olya_ovdiienko)

Для церемонии Инесса выбрала роскошное белое платье с кружевом, расшитое цветами, и длинную фату. В руках невеста держала нежный букет из белых цветов.

Инесса Грицаенко вышла замуж
Инесса Грицаенко вышла замуж. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Муж певицы предпочел классический черный костюм и белую рубашку. Кстати, Инесса до сих пор ничего не рассказала фанатам о своем избраннике. Исполнительница не показывает его лица, однако из соцсетей стало известно, что фамилия ее мужа Кириянов.

Инесса Грицаенко с мужем
Инесса Грицаенко с мужем. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

После первого танца молодоженов Инесса сменила наряд — певица переоделась в атласное белое платье с пышной юбкой и открытыми плечами.

Не обошлось на свадьбе без звездных гостей. Поздравить супругов пришел лидер группы "Без обмежень" Сергей Танцынец с возлюбленной Юлианой. Вместе с молодоженами они приняли участие в различных конкурсах, а также Сергей исполнил для них несколько своих песен.

Инесса Грицаенко и Сергей Танчинец
Инесса Грицаенко и Сергей Танчинец. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Певица уже успела поблагодарить всех своих поклонников за поздравления в соцсетях и пообещала впоследствии поделиться другими кадрами с праздника.

Напомним, Александр Педан трогательно обратился к жене в годовщину их свадьбы.

Ранее стало известно, что бывший "Холостяк" Иракли Макацария станет отцом во второй раз.

свадьба Голос країни украинские звезды певица Женитьба

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