Олександр Педан привітав дружину Інну з 21-ю річницею шлюбу

Український телеведучий Олександр Педан. Фото: instagram.com/pedanos/

Відомий український телеведучий Олександр Педан щемливо звернувся до дружини Інни. У п'ятницю, 11 жовтня, подружжя святкує 21-шу річницю шлюбу.

Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Шоумен поділився з підписниками архівною світлиною 2003 року, зробленою у день їхнього з коханою весілля.

Педан вдячний Інні за двох чудових дітей та підтримку.

"Моя Інна Педан. Ми 21 рік одружені! Це пів життя разом. Безмежно люблю! Неймовірно вдячний за дітей! Дякую за всі "в горі і радості". Ціную, як друга. Поважаю, як професіоналку, що не зупинилась і знайшла себе. Далі разом", — звернувся до дружини Олександр.

Олександр та Інна Педан у день весілля. Фото: instagram.com/pedanos/

Нагадаємо, інсайдери "злили" фото з весілля Ребел Вілсон в Італії. А також стала відома ймовірна причина розриву Каньє Веста з епатажною дружиною.