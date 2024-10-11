Олександр Педан привітав дружину Інну з 21-ю річницею шлюбу

Пів життя разом — Педан зворушливо звернувся до дружини в річницю шлюбу
Відомий український телеведучий Олександр Педан щемливо звернувся до дружини Інни. У п'ятницю, 11 жовтня, подружжя святкує 21-шу річницю шлюбу.
Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Педан відзначає 21-шу річницю шлюбу
Шоумен поділився з підписниками архівною світлиною 2003 року, зробленою у день їхнього з коханою весілля.
Педан вдячний Інні за двох чудових дітей та підтримку.
"Моя Інна Педан. Ми 21 рік одружені! Це пів життя разом. Безмежно люблю! Неймовірно вдячний за дітей! Дякую за всі "в горі і радості". Ціную, як друга. Поважаю, як професіоналку, що не зупинилась і знайшла себе. Далі разом", — звернувся до дружини Олександр.
Нагадаємо, інсайдери "злили" фото з весілля Ребел Вілсон в Італії. А також стала відома ймовірна причина розриву Каньє Веста з епатажною дружиною.
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