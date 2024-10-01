Ребел Вілсон зіграла весілля — фото

Американська акторка Ребел Вілсон із коханою Рамоною Агрумою. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Відома австралійська актриса Ребел Вілсон наприкінці вересня таємно одружилася зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою. У мережі з'явилися кадри із весільної церемонії.

Відповідні кадри були опубліковані в Page Six.

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Акторка підтвердила радісну подію у соцмережах.

"Одружені. Сардинія 28.9.24", — підписала весільний кадр зірка.

Закохані пішли до вівтаря у весільних сукнях з відкритими плечима від Pronovias.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума обмінялися обітницями під красивою квітковою аркою. Вони трималися за руки, поки офіційний представник проводив церемонію для їх найближчих друзів і сім'ї. Закохані скріпили обітницю солодким поцілунком.

Весілля Ребел Вілсон Фото: BACKGRID

Ребел Вілсон одружилася. Фото: BACKGRID

Ребел Вілсон та Рамона Агрума цілуються. Фото: BACKGRID

Весільна церемонія Ребел Вілсон. Фото: BACKGRID

Вілсон і Агрума вперше розповіли про свій роман у червні 2022 року. Того ж року акторка здійснила камінг-аут. У лютому наступного року закохані заручилися в Діснейленді на День святого Валентина. Вони разом виховують доньку Ройс Ліліан, яку в листопаді 2022 року їм народила сурогатна матір.

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