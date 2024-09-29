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Ребел Вілсон зіграла весілля з коханою

29 вересня 2024 08:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ребел Вілсон одружилася із коханою
Американська акторка Ребел Вілсон із коханою Рамоною Агрумою. Фото: instagram.com/rebelwilson/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома австралійська актриса Ребел Вілсон таємно одружилася зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою. Весілля святкували в Італії.

Про це пише Page Six.

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Джерела повідомили виданню, що дівчата обмінялися клятвами в суботу, 28 вересня. Весільна церемонія відбулася на Сардинії в Італії. 

Закохані одружилися через два роки після того, як публічно оголосили про свій роман у червні 2022 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В листопаді 2022 року сурогатна матір народила закоханим доньку Ройс Ліліан.

Менш ніж через рік стосунків вони заручилися. Вілсон освідчилася своїй нинішній дружині у 2023 році перед замком Сплячої красуні в Діснейленді на День святого Валентина.

Нагадаємо, акторка Дар’я Петрожицька розкрила деталі майбутнього весілля з коханим, німецьким фінансовим аналітиком на ім’я Олексій. А також співачка Лана Дель Рей таємно вийшла заміж.

Італія весілля закордонні зірки церемонія кохання

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