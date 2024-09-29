Ребел Вілсон одружилася із коханою

Американська акторка Ребел Вілсон із коханою Рамоною Агрумою. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Відома австралійська актриса Ребел Вілсон таємно одружилася зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою. Весілля святкували в Італії.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ребел Вілсон та Рамона Агрума обмінялися весільними клятвами

Джерела повідомили виданню, що дівчата обмінялися клятвами в суботу, 28 вересня. Весільна церемонія відбулася на Сардинії в Італії.

Закохані одружилися через два роки після того, як публічно оголосили про свій роман у червні 2022 року.

В листопаді 2022 року сурогатна матір народила закоханим доньку Ройс Ліліан.

Менш ніж через рік стосунків вони заручилися. Вілсон освідчилася своїй нинішній дружині у 2023 році перед замком Сплячої красуні в Діснейленді на День святого Валентина.

Нагадаємо, акторка Дар’я Петрожицька розкрила деталі майбутнього весілля з коханим, німецьким фінансовим аналітиком на ім’я Олексій. А також співачка Лана Дель Рей таємно вийшла заміж.