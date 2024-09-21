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Зірка серіалу "Папік" заговорила про стосунки та весілля з іноземцем

21 вересня 2024 19:57
Віталій Ковальчук - Редактор
Дар'я Петрожицька відверто розповіла про стосунки та заручини з іноземцем
Акторка Дар’я Петрожицька. Фото: Instagram/petrozhitskaya
Віталій Ковальчук - Редактор

Минулого року акторка Дар’я Петрожицька оголосила про заручини з німецьким фінансовим аналітиком на ім’я Олексій. Зірка, зокрема, серіалу "Папік", розкрила деталі майбутнього весілля та стосунків з коханим. 

Про це акторка розповіла під час зйомок проєкту "Хто зверху?" на "Новому каналі".

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Олексій родом з Харкова, втім тривалий час живе в Німеччині та має громадянство цієї країни ЄС. Попри те, що про заручини стало відомо понад рік тому, обличчя обранця Дар’я так і не показує. Втім, ділиться подробицями їхніх стосунків. 

"Ми намагаємося зустрічатися не лише в Німеччині. Плануємо разом наші відпустки та подорожуємо. Останній раз були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди, ніж у Німеччину. В Україну він повернутися поки що не може, бо там робота, відповідальність", — зазначила акторка. 

Петрожицька та коханий
Дар'я Петрожицька та її наречений Олексій. Фото: Instagram/petrozhitskaya 

За словами Петрожицької вони бачаться не так часто через відстань та зайнятість. Також акторка назвала основну умову, за якої весілля відбудеться швидше.

"Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було. Просто щоб поряд були коханий, сім’я та друзі", — зізналась Петрожицька. 

Для акторки майбутнє весілля стане другим. До цього вона була в шлюбі з актором Олексієм Петрожицьким. Вони відіграли весілля після року стосунків. Пара прожила в шлюбі п'ять років і розлучились задовго до початку повномасштабної війни. 

Петрожицька ексчоловік
Дар'я Петрожицька з колишнім чоловіком, Олексієм Петрожицьким. Скриншот: YouTube/rostysloveproduction

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова відзначила річницю весілля з чоловіком. Також ми розповідали, що ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська показалася в обіймах таємничого коханого.

весілля іноземці українські зірки акторка Дар'я Петрожицька

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